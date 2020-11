COVID-19 :

L’Italie augmente les restrictions pour contenir le covid-19 3:22

(CNN espagnol) – L’Italie est passée de pas plus de 2 000 nouvelles infections quotidiennes de covid-19 à plus de 21 000 en octobre.

Le gouvernement a été clair dès le premier moment en rejetant qu’il ne voulait pas recourir à un nouveau confinement et c’est pourquoi il a peu à peu imposé des mesures plus restrictives. Premièrement, l’état d’urgence a de nouveau été prorogé jusqu’au 31 janvier 2021, de sorte que l’Italie fêtera un an sous ce statut. Il a ensuite forcé le port de masques à l’extérieur et a laissé aux régions une plus grande liberté pour prendre les mesures qu’elles jugeaient les plus appropriées. Cela a abouti à des couvre-feux dans les grandes villes. Ce week-end à Rome et à Milan les rues étaient à nouveau désertes, comme lors de la première vague de coronavirus.

Le dernier mot était le gouvernement. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a comparu dimanche devant le pays pour annoncer de nouvelles restrictions. Les hôpitaux ont à nouveau de sérieuses difficultés à accueillir les malades. C’est pourquoi Conte a souligné que “gérer la pandémie signifie permettre à notre système de santé d’offrir une réponse efficace, garantissant des soins adéquats pour tous les citoyens”. Il a souligné que cela signifie aussi «éviter un deuxième verrouillage général comme celui du printemps. Le pays ne peut plus se le permettre », a-t-il assuré. Pour cette raison, les nouvelles mesures n’incluent pas l’enseignement à distance ni la fermeture d’églises ou de musées. Il est interdit aux bars et restaurants de continuer à travailler au-delà de 18 h 00 et les gymnases et les théâtres sont fermés.

Rome prend de nouvelles mesures contre la deuxième vague de Covid-19 1:56

Les hôpitaux, touchés par le coronavirus en Italie

Là où la situation est la pire, c’est encore une fois dans les hôpitaux. Les syndicats d’infirmières comme Nursing Up ont appelé à une grève de 24 heures le 2 novembre pour exiger des améliorations des contrats et des indemnités.

Aux points «Drive in», où les gens peuvent passer le test du covid-19 sans quitter leur voiture, l’attente a atteint plus de 8 heures. “Les autorités montrent qu’elles sont incapables”, ont répondu certaines des personnes présentes à CNN.

La plus grande crainte des entrepreneurs et des petites entreprises est de ne pas pouvoir travailler à Noël. Pendant ce temps, au Vatican, la situation ne s’améliore pas non plus.

Ce vendredi, la Garde suisse a annoncé que 13 recrues avaient été testées positives pour le coronavirus. Pendant ce temps, le pape François a annoncé la nomination de 13 nouveaux cardinaux, dont l’archevêque de Washington, Santiago du Chili, et San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexique. La cérémonie est prévue pour le 28 novembre mais il y a des doutes quant à sa possibilité, compte tenu de l’aggravation de la situation dans le pays.