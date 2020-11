COVID-19 :

Roberto Speranza, Ministre de la Santé d’Italie, a affirmé ce dimanche que les données enregistrées sur le coronavirus sont “terrifiantes”. Pour cette raison, il a déclaré que le pays a maintenant 48 heures pour mener à bien nNouvelles restrictions qui aident à arrêter l’augmentation des infections.

“Nous avons 48 heures pour essayer de passer un resserrement supplémentaire des règles. La courbe épidémiologique est encore très élevée. Ce que Je suis très préoccupé par les données absolues, qui montrent une courbe terrifiante “Speranza a expliqué.

Les autorités sanitaires transalpines notifiées ce samedi 31758 nouveaux cas de coronavirus, chiffre qui a dépassé les 31 084 de la veille, et cela suppose un nouveau record depuis le début de la pandémie dans ledit territoire. Le numéro le nombre total de cas cumulés est de 679 430, en plus de 38 618 décès.

Nouvelles mesures

Giuseppe Conte, A annoncé le Premier ministre italien la semaine dernière nouvelles mesures visant à arrêter la propagation du pathogène dans le but d’éviter un nouveau blocus qui affecterait considérablement l’économie. Mais selon certains médias locaux, les mesures doivent être conçues principalement pour protéger la santé de ses citoyens.

Actuellement, les bars et restaurants doivent fermer leurs portes à 18 h 00., il y a des restrictions sur l’activité commerciale et les écoles et les universités sont toujours ouvertes. Ainsi, comme rapporté par ., un nouveau décret devrait être annoncé lundi qui pourrait limiter les déplacements entre les régions et imposer des fermetures dans les localités avec un taux élevé d’infectés.