COVID-19 :

Le gouvernement fédéral a rejeté la santé de Mexico, qui donne gratuitement des traitements à l’ivermectine et à l’azithromycine pour traiter le COVID-19

José Luis Alomy, Directeur de épidémiologie de la Secrétaire de Santé, a déclaré qu’il n’est pas prouvé que le Ivermectine aide les patients avec COVID-19[FEMININE

De cette manière, l’agence fédérale a refusé Secrétariat de la santé de Mexico, qui donne des traitements avec Ivermectine et Azithromycine de gratuit pour traiter les cas de COVID-19.

Le ministère fédéral de la Santé refuse au ministère de la Santé du CDMX: Il n’y a, pour le moment, aucune étude scientifique valide montrant que certains médicaments, comme l’ivermectine, ont l’utilité que certains groupes promeuvent. Plus d’informations sur: https://t.co/lNcNdtsEy4 pic.twitter.com/oD8F9dSWW6 – Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 24 janvier 2021

Jusqu’à présent, et c’est la position du ministère de la Santé sur la base des preuves disponibles, qu’il n’y a pas d’études valides qui démontrent que ces médicaments ont l’efficacité ou l’utilité que certains groupes ont promu », a-t-il déclaré.

«Lorsque nous parlons de ces preuves, jusqu’à présent, elles ne sont pas disponibles. Depuis le milieu de l’année dernière, la même OMS a émis la non-recommandation de toute une série de médicaments, comme l’ivermectine, qui ne dispose pas de ces preuves scientifiques solides », a-t-il soutenu.

Alomía Zegarra a recommandé de respecter les recommandations officielles et les directives spécifiques pour les soins médicaux contre le COVID-19

Hier, le secrétaire à la Santé, Oliva López Arellano, a indiqué que, conjointement avec un groupe d’experts de l’Institut national de la nutrition, de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) et des secrétaires de la santé et de l’éducation (SEDESA) et (SECTEI), l’administration d’un traitement a été évaluée avec les médicaments Ivermectin et Azithromycine pour les personnes positives au COVID-19.

Qu’est-ce que tu penses? Eh bien, le gouvernement de Mexico garantit que, selon les travaux d’un groupe d’experts, l’utilisation de l’ivermectine s’est avérée avoir des effets positifs sur le COVID-19. Il se poursuivra également dans le kit IMSS Plus d’informations sur: https://t.co/GruWmnQx2u pic.twitter.com/1f2dluuzlJ – Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 22 janvier 2021

Depuis le 29 décembre 2020, les personnes dont le test est positif à l’un des 230 points de test de la Ville reçoivent ledit traitement; à ce jour, 50 000 747 traitements ont été délivrés.

Après que López Arellano eut révélé qu’un groupe d’experts avait détecté que le ivermectine et la azithromycine peut être utilisé comme traitement des patients COVID-19, même s’ils ne présentent pas de symptômes, l’Association mexicaine d’infectologie et de microbiologie a assuré que ce n’était pas le cas.

Les infectologues se sont prononcés en faveur de la mise en œuvre des recommandations médicales basé sur des informations scientifiques sérieuses, des publications dans des magazines à fort impact et des institutions qui émettent des avis avec un soutien scientifique.

Avec des informations de López-Dóriga Digital