COVID-19 :

La arrivée de la pandémie de coronavirus en 2020 il a gravement nui à tous les secteurs de l’économie, certains plus que d’autres. Parmi les plus punis sont ceux des hospitalité et Tourisme.

Avec les frontières du monde pendant les pires mois, les revenus des destinations éminemment touristiques ont été considérablement réduits. Peut-être pour cette raison, la station Anantara Veli des îles paradisiaques Maldives a lancé une curieuse promotion. Bien sûr, il ne convient pas à toutes les poches.

Pour la quantité de 30000 $ (un peu plus de 25000 euros) un complexe privé sera disponible pendant toute l’année 2021. Le prix, bien que prohibitif, comprend tout ce qui est imaginable: transfert de l’aéroport et petit-déjeuner, ainsi que des réductions sur des accessoires supplémentaires, tels que des soins de spa, cours de cuisine traditionnelle de l’île et diverses activités nautiques.

Programme de fidélisation

Bien que le coût semble élevé, il est moins que ce qui peut être payé pour un séjour annuel partout ailleurs dans le monde. Et avec l’avantage de vivre dans une enclave paradisiaque sur l’eau.

Récemment, le gouvernement local a lancé un programme de fidélité par niveaux, en fonction de l’argent dépensé dans tout le pays. Basé sur trois niveaux (or, argent et bronze) débloquera des avantages et des réductions pour les touristes.

Coronavirus aux îles Maldives

Comme dans le cas des autres îles, les Maldives ont connu une faible présence du coronavirus sur son territoire. Seuls 12 154 et 42 sont morts depuis le début de la pandémie, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé.