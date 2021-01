COVID-19 :

De combien de personnes le Mexique a-t-il besoin pour se faire vacciner pour l’immunité? 1:27

. – Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a accusé les pays riches d’essayer de sauter la ligne pour la distribution de vaccins contre les coronavirus et a décrit la distribution équitable dans le monde comme un impératif moral et essentiel pour mettre fin à la pandémie.

Lors d’une session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe mercredi, Tedros a déclaré que “la promesse d’un accès équitable est gravement menacée”.

«Une approche« moi d’abord »met en danger les plus pauvres et les plus vulnérables du monde», a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle était également contre-productive. “De nombreux pays ont acheté plus de vaccins que nécessaire.”

“Nous sommes maintenant confrontés au réel danger que si les vaccins apportent de l’espoir à ceux qui vivent dans les pays riches, une grande partie du monde pourrait être laissée pour compte”, a ajouté Tedros.

Il a déclaré que certaines entreprises et certains pays signaient des accords bilatéraux pour tenter de passer au premier plan. Cela fait grimper les prix et signifie qu’ils «retournent» le mécanisme COVAX, un programme de l’OMS qui achète des vaccins en vrac pour les distribuer aux pays les plus pauvres.

Soixante-quinze pour cent des doses distribuées ont été distribuées dans seulement 10 pays, a déclaré Tedros, et il n’est pas exact que des adultes plus jeunes et en meilleure santé dans les pays riches puissent se faire vacciner avant les agents de santé et les personnes âgées dans les pays plus pauvres, a-t-il ajouté.

L’émergence de nouvelles variantes de Covid-19 a rendu la mise en œuvre rapide et équitable des vaccins encore plus importante, a-t-il ajouté.

Tedros a déclaré que le programme COVAX de l’OMS avait obtenu des contrats pour 2 milliards de doses auprès de cinq producteurs cette année et a des options pour 1 milliard de doses supplémentaires l’année prochaine. Il a déclaré que les premières livraisons de doses achetées dans le cadre du programme devraient avoir lieu le mois prochain.

Cependant, il a ajouté que l’OMS avait encore besoin de fonds pour achever les achats contractés pour cette année. COVAX doit avoir accès à ces doses bientôt, pas aux “restes dans plusieurs mois”, a déclaré Tedros.

PHOTOS | C’est ainsi que le vaccin contre le coronavirus est appliqué dans le monde