COVID-19 :

Le directeur de l’OMS a demandé aux autorités du gouvernement mexicain de prendre au sérieux la situation à l’origine du COVID-19

La Organisation mondiale de la SANTE (OMS) a déclaré ce lundi que Mexique c’est trouvé ‘en mauvaise situation‘en raison de l’augmentation des cas COVID-19[FEMININE

Le directeur de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé aux autorités du Gouvernement du Mexique qu’ils prennent au sérieux la situation à l’origine de la pandémie dans le pays.

La situation au Mexique est très préoccupante. Les chiffres montrent que le pays est en mauvaise posture. Lorsque les cas et les décès augmentent, c’est un problème très grave et nous demandons au Mexique d’être sérieux. Nous espérons que tous les dirigeants donneront l’exemple », a-t-il souligné.

Hier, le Secrétaire de Santé a rapporté ce dimanche un total de 105 mille 655 décès et un million 107 mille 71 infections de COVID-19, ajoutant 196 nouveaux décès et six mille 388 cas au dernier jour, en plus de reconnaître une surmortalité de 38 pour cent en jusqu’ici cette année.

Avec ces chiffres, le Mexique est le onzième pays avec les cas les plus cumulés et le quatrième avec les décès les plus absolus dus au nouveau coronavirus, selon le Université Johns Hopkins.

De même, le Mexique compte près de 820 décès dus au COVID-19 par million d’habitants, ce qui le place au huitième pays avec le plus de décès par rapport à sa population.

Le COVID-19 pourrait devenir la deuxième cause de décès en dépassant le diabète, qui a causé l’année dernière la mort de 104354 Mexicains, selon l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi), qui n’a pas encore mis à jour les chiffres de 2020.

Avec des informations de López-Dóriga Digital