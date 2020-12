COVID-19 :

Le directeur de l’OMS a qualifié le COVID-19 de crise «sans précédent» qui, en tant que telle, nécessite également des réponses et des innovations «sans précédent».

Le PDG de Organisation mondiale de la SANTE (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé à tirer parti du potentiel d’innovation dans le domaine de la santé, où il existe “de nombreuses opportunités”, y compris tous les usages que peut avoir le numérique.

Dans un bref message publié lors du sommet Web de Lisbonne, Adhanom a estimé que la pandémie de COVID-19[feminine c’est une crise “sans précédent” qui, en tant que telle, nécessite également des réponses et des innovations “sans précédent”.

Pour cette raison, l’OMS “a travaillé avec des innovateurs pour développer et mettre en œuvre des solutions qui sauvent des vies”, a-t-il déclaré, dans des domaines aussi divers que la lutte contre désinformation ou accès à oxygène médical.

Mais cette innovation “est plus puissante lorsqu’elle réduit les inégalités plutôt que de devenir la raison pour laquelle certaines personnes sont laissées pour compte”, a-t-il insisté.

L’Éthiopien a assuré aux innovateurs et aux entrepreneurs qu ‘”ils ont un partenaire à l’OMS”, avec lequel ils peuvent collaborer “pour faire progresser et accélérer l’accès aux services pour un monde plus sain et plus sûr pour tous”.

La courte vidéo du directeur de l’OMS a clôturé la programmation de la chaîne principale de la deuxième journée de la Sommet Web, le plus grand congrès technologique d’Europe, qui est organisé chaque année à Lisbonne mais cette fois, il se tient virtuellement en raison de la pandémie.

L’événement, auquel quelque 100 000 personnes participent à distance, se termine ce vendredi par une dernière journée au cours de laquelle la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager; la primatologue anglaise Jane Goodall et l’acteur américain Chris Evans, entre autres.

Avec des informations d’.