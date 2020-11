COVID-19 :

le quarantaines ils peuvent être très fastidieux. Il n’est pas agréable de passer des jours isolés dans notre propre maison sans pouvoir voir personne. Mais il est nécessaire de s’y conformer pour éliminer le coronavirus et, à son tour, protéger les systèmes de santé, comme l’a insisté le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. En fait, il est lui-même en quarantaine. “Je vais bien, je n’ai aucun symptôme, mais je vais mettre en quarantaine. Il est essentiel que nous nous conformions tous à ces directives sanitaires afin de briser les chaînes de transmission, éliminer le virus et protéger les systèmes de santé», a-t-il affirmé lors d’une conférence à laquelle il a participé depuis son domicile.

Tedros a annoncé dimanche qu’il avait été en contact avec une personne testée positive dans COVID-19, il a donc décidé de s’isoler. Malgré les questions de la presse, l’OMS a gardé une réserve sur le fait que cette personne fasse partie du cercle professionnel ou personnel de Tedros.

Il est extrêmement important que nous nous conformions tous aux directives sanitaires. C’est ainsi que nous briserons les chaînes de transmission du # COVID19, supprimerons le virus et protégerons les systèmes de santé. – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 1 novembre 2020

Le système de santé est la base de la réponse

Pour le Directeur général de l’OMS, Investir dans la santé n’est pas un investissement pour l’avenir, mais est le base de réponse “d’aujourd’hui au virus”. Ainsi, il a souligné que la santé publique est «plus importante que quiconque». “Si nous investissons dans les systèmes de santé et les agents de santé, nous pouvons contrôler le virus et continuer à avancer ensemble pour résoudre ce défi.”

Un système de santé qui peut être protégé précisément en respectant ces quarantaines, entre autres mesures. Tedros a rapporté qu’au cours de ce week-end, “de nombreux pays” ont contrôlé la transmission du virus, bien qu’il ait averti que, dans de nombreuses autres régions, telles que en Europe ou en Amérique du Nord, les cas “continuent de croître”. “Nous sommes dans un moment critique pour que les dirigeants agissent et que les gens se rassemblent autour d’un objectif commun. Nous pouvons tous jouer un rôle dans le contrôle de la transmission et nous avons déjà vu qu’il est possible de le faire », a-t-il affirmé avant d’avertir que dans certains pays les hôpitaux commencent à être saturés, «ce qui laisse les agents de santé dans une situation difficile».

Protocole de l’OMS

Le PDG a évité de répondre à cette question, ainsi qu’à celle liée à la pertinence ou non de subir un test de diagnostic. Au lieu de cela, Mike Ryan, directeur OMS des urgences sanitaires, a répondu qu’il y avait un système de détection de cas completet la recherche des contacts qui couvre tout le personnel de l’organisation, qui télétravail. Seul “quelques” cas Ils se sont produits dans le bâtiment de l’OMS et la plupart ont été infectés dans leurs activités personnelles, a-t-il dit, bien qu’il n’ait pas estimé le nombre de personnes touchées.

Concernant Tedros, Ryan a déclaré que le protocole en vigueur indique qu’une personne qui a été en contact avec un cas positif doit être mise en quarantaine et que la décision de passer le test dépendra de la présence ou non de symptômes.

Les protestations sont compréhensibles

En revanche, Ryan s’est montré compréhensif en commentant les manifestations vécues ces derniers jours dans plusieurs villes européennes, dont l’Espagne, dont certaines ont conduit à des actes de violence: “Les gens sont frustrés et ont le droit d’être, tout le monde veut reprendre une vie normale. “

En ce sens, il a affirmé que les gens ont le droit de remettre en question les mesures restrictives prises par les gouvernements, même si l’idéal serait qu’elles existent. canaux de dialogue entre la communauté et ses autorités prendre les mesures de manière consensuelle. Cependant, il a reconnu qu’étant donné la gravité de la deuxième vague de la pandémie en L’Europe  certains gouvernements ont vu obligé de réagir rapidement, qui peut provoquer des effets indésirables dans la population. Les autorités nationales en Europe, a-t-il ajouté, sont confrontées à une situation “très, très difficile; nous pouvons discuter de la façon dont cette situation s’est produite, mais nous ne pouvons pas contester le fait que C’est grave et qu’il faut se débarrasser de ce virus“a-t-il déclaré.

L’OMS considère que les options pour enrayer la pandémie sont limitées à ce moment-là, il demande donc que, malgré le mécontentement, les populations les soutiennent. “Les communautés ont le droit de manifester dans les sociétés modernes, même si les gouvernements ne le prennent pas toujours bien, et les gouvernements doivent également être tenus responsables, comme nous (à l’OMS), de leurs actions”, a déclaré Ryan. Par conséquent, il a soutenu que les protestations sont bonnes, à condition qu’elles soient faites “en toute sécurité et ils n’augmentent pas le risque de transmission du COVID-19, et que, évidemment, ils sont pacifiques. “