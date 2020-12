COVID-19 :

La scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, a ajouté que dans la plupart des cas, ce sont “des questions légitimes auxquelles il faut répondre de manière ouverte et transparente”.

La Organisation mondiale de la SANTE (qui) recommandé au rresponsabilité politique du monde entier pour ouvrir un dialogue avec ses compatriotes en relation avec vaccinations contre COVID-19[feminine pour clarifier vos doutes et répondre à vos craintes de se faire vacciner ou non.

Il est très important que les gouvernements et les responsables de la santé commencent à communiquer avec les citoyens pour expliquer le processus de déploiement des vaccins, car cela se produit très rapidement et il y a beaucoup d’anxiété et de questions de la part des gens », a déclaré le scientifique en chef du QUI, Soumya Swaminathan.

Le dialogue doit inclure les raisons pour lesquelles certains groupes (à haut risque) auront la priorité sur d’autres, quand les premières doses arriveront et, surtout, pourquoi il y en aura une quantité limitée au moins pendant la première moitié de la prochaine. an.

La plupart d’entre nous devront être patients et continuer à appliquer des mesures de prévention », a déclaré Swaminathan lors d’une conférence de presse.

L’OMS a rapporté que les cas de COVID-19 s’élèvent aujourd’hui à 68,8 millions et que les décès totalisent 1,57 million.

Examen des candidats vaccins

L’OMS a indiqué avoir reçu trois dossiers de candidats vaccins et que l’évaluation la plus avancée est celle concernant le vaccin américain Pfizer et biotechnologie allemande BioNTech, qui est celui qui a commencé à être utilisé au Royaume-Uni.

Les entreprises Moderne et Astrazeneca ont également soumis les données de leurs vaccins respectifs à l’examen de l’OMS, ainsi que d’autres organismes de réglementation de référence, en particulier ceux de États Unis et du Union européenne.

Swaminathan a déclaré que dans les semaines à venir, l’OMS pourrait émettre un avis sur l’utilisation d’urgence du premier vaccin.

Plus d’une centaine de pays en développement n’ont pas d’agences capables de mener de telles évaluations et comptent sur l’autorisation de l’OMS pour utiliser un médicament ou un vaccin.

À quoi cela ressemblera-t-il en 2021

Les responsables de l’OMS pensent que les vaccins représentent une lumière au bout du tunnel pandémique, mais que «le tunnel est assez long» et qu’il ne faut en aucun cas baisser la garde.

Le chef de la cellule technique anticovide de l’OMS, Maria Von KerkhoveIl a rappelé que bien que dans certains pays très touchés, le nombre de cas diminue, la mortalité a augmenté de 60% dans le monde au cours des deux dernières semaines.

La situation est très instable et la grande majorité de la population mondiale reste vulnérable à la contagion. Plusieurs pays sont sur une trajectoire très négative et d’autres risquent de rechuter », a commenté le directeur OMS des urgences sanitaires, Mike Ryan.

“Le vaccin aura un impact sur la morbidité et la mortalité, sur qui tombe malade et dans quelle mesure, mais l’impact sur la contagion ne sera pas perçu tant qu’une proportion élevée de la population d’un pays n’aura pas été vaccinée”, a-t-il précisé.

