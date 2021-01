COVID-19 :

. – L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a approuvé le vaccin Pfizer / BioNTech pour une utilisation d’urgence, ouvrant la voie aux pays à revenu faible et intermédiaire pour commencer à vacciner leurs populations contre le COVID-19.

Le vaccin a été approuvé pour la première fois au Royaume-Uni le 8 décembre pour une utilisation d’urgence dans le pays, suivi peu après par les États-Unis, le Canada et l’Union européenne. Tous ont lancé leurs propres campagnes de vaccination.

Mais le feu vert de l’Organisation mondiale de la santé signifie que les pays sans leurs propres organismes de réglementation, ou sans les moyens d’évaluer rigoureusement l’efficacité et la sécurité des vaccins, peuvent accélérer leurs propres processus d’approbation et commencer à mettre en œuvre des programmes de vaccination. .

La distribution inégale des vaccins a suscité des inquiétudes, car des pays plus riches ont acheté ou signé des contrats pour acheter de grandes quantités de doses disponibles ou en attente d’approbation.

Dans un communiqué jeudi, l’OMS a déclaré que des organisations telles que l’UNICEF et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) pourraient désormais acheter le vaccin pour le distribuer aux pays qui en ont besoin.

«C’est une étape très positive pour assurer un accès mondial aux vaccins contre la covid-19. Mais je tiens à souligner la nécessité d’un effort mondial plus important pour obtenir un approvisionnement suffisant en vaccins pour répondre aux besoins des populations prioritaires partout », a déclaré le Dr Mariângela Simão, directrice générale adjointe de l’OMS pour l’accès aux médicaments et aux produits de santé.

«L’OMS et nos partenaires travaillent sans relâche pour évaluer d’autres vaccins qui répondent aux normes d’innocuité et d’efficacité. Nous encourageons davantage de développeurs à se présenter pour examen et évaluation. Il est d’une importance vitale que nous garantissions l’approvisionnement essentiel nécessaire pour desservir tous les pays du monde et arrêter la pandémie.

L’équipe de l’OMS et des experts indépendants ont examiné les données sur l’innocuité, l’efficacité et la qualité du vaccin Pfizer / BioNTech pour effectuer une analyse des risques par rapport aux avantages, selon le communiqué.

“La revue a révélé que le vaccin répondait aux critères essentiels de sécurité et d’efficacité établis par l’OMS et que les avantages de l’utilisation du vaccin pour lutter contre le COVID-19 l’emportent sur les risques potentiels”, a-t-il déclaré.

Un groupe d’experts de l’OMS en vaccination se réunira le 5 janvier pour établir des politiques et des recommandations pour l’utilisation du vaccin dans les populations. Cela les aidera également à établir des chaînes d’approvisionnement du froid, car le vaccin doit être conservé entre 60 et 90 degrés Celsius.

Alors que le vaccin Pfizer / BioNTech est le premier à obtenir l’approbation de l’OMS, on s’attend à ce que des options moins chères et plus faciles à distribuer soient bientôt disponibles.

L’une de ces options est le vaccin Oxford / AstraZeneca, qui a été approuvé mercredi par les régulateurs britanniques. Le pays commencera à administrer les vaccins à partir du 4 janvier.

AstraZeneca a promis de fournir des centaines de millions de doses aux pays à revenu faible et intermédiaire et de fournir le vaccin à but non lucratif à ces pays à perpétuité.