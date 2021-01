COVID-19 :

En fin d’après-midi du 31 décembre, le L’Organisation mondiale de la santé a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer et BioNTech contre le coronavirus. De cette façon, elle est devenue la première à recevoir l’autorisation de cet organisme international.

Précisément, les coïncidences du destin sont arrivées juste un an après que l’OMS a reçu des informations sur plusieurs cas de pneumonie rare à Wuhan, qui quelques mois plus tard est devenue une pandémie mondiale qui a déjà près de deux millions de morts.

Malgré le fait que son utilisation était déjà autorisée par des entités nationales telles que États-Unis, Royaume-Uni et Union européenne, cette annonce marque l’arrivée d’espoir pour ceux les pays en développement qui ne disposent pas d’organismes capables d’homologuer ces produits.

L’autorisation vient après “experts du monde entier réunis par l’OMS”, ainsi que les propres équipes de l’organisation, examineront les sécurité, efficacité et qualité du médicament produit par Pfizer et BioNTech. << L'examen a révélé que le vaccin répondait aux critères essentiels de sécurité et d'efficacité établis par l'OMS, et que les avantages de l’utilisation du vaccin pour lutter contre la covid-19 l’emportent sur les risques potentiels», souligne l’agence dans le communiqué.

Un pas en avant pour l’accès mondial aux vaccins

Cette annonce permettra également à la fois L’UNICEF et l’Organisation panaméricaine de la santé peuvent l’acheter pour distribution aux pays qui en ont besoin. “C’est une étape très positive pour garantir un accès mondial aux vaccins COVID-19“, a souligné le Dr Mariangela Simao, directrice adjointe de l’OMS pour l’accès aux médicaments et aux produits de santé”.

Cependant, cela ne suffit pas, car il insiste sur le nécessité d’un «effort mondial encore plus grand» pour garantir l’approvisionnement en vaccins dans les populations prioritaires. En outre, il a confirmé qu’il travaillait sans relâche pour “évaluer d’autres vaccins qui ont satisfait aux normes de sécurité et d’efficacité“.