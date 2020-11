COVID-19 :

L’amélioration significative des données pandémiques en Madrid se reflète dans les statistiques de la Organisation mondiale de la SANTE (OMS): la Communauté est déjà la région de l’Espagne péninsulaire qui présente un risque de contagion plus faible, après avoir dépassé la Galice. Après deux mois d’application du modèle de restriction de mobilité “ chirurgicale ” proposé par le Gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso, la Communauté est devenue le territoire où l’incidence cumulée diminue le plus rapidement. Seules les îles Baléares et les îles Canaries affichent aujourd’hui de meilleures données.

Il a fallu 60 jours à Madrid pour passer de la communauté avec le plus grand risque de contagion dans toute la péninsule à occuper la dernière position. Deux mois au cours desquels la Communauté a maintenu son modèle de restrictions visant à éviter la fermeture des hôtels et des magasins et l’effondrement économique qui en a résulté. Une multitude d’experts ont mis en évidence la stratégie d’isolement de zones très spécifiques gravement touchées par la contagion et la mise en œuvre pionnière d’un dépistage massif par test antigénique. Le gouvernement de Díaz Ayuso soutient que sa recette a fonctionné et que les données lui donnent raison.

L’amélioration n’est plus seulement enregistrée dans les données de la Direction générale de la santé publique de Madrid, du ministère de la Santé et de l’Institut de santé Carlos III (ISCIII), où la région est déjà celle avec la meilleure position épidémiologique pour faire face un mois. Clé de décembre. Maintenant, il est également certifié par l’OMS. L’organisme de santé supranational le plus élevé inclut Madrid dans son moniteur de surveillance de la pandémie en Europe (Région européenne de l’OMS COVID19 Subnational Explore) en tant que région péninsulaire avec le plus faible risque de contagion.

Madrid, en tête

Selon les données de l’OMS, Madrid montre une incidence cumulée au cours des 7 derniers jours – période de référence utilisée par l’OMS – de 134 cas pour 100 000 habitants, avec un recul de 18% sur la dernière mise à jour des données. Galice, qui était jusqu’à présent la communauté péninsulaire la mieux classée, est également en baisse de 2% mais reste à 148 cas pour 100 000 habitants. Madrid a dépassé la Galice à la fin de la semaine dernière, selon les données de santé.

Pendant ce temps, les îles Baléares Oui les îles Canaries ils restent relativement indemnes dans cette seconde vague. Surtout l’archipel des Canaries, avec une incidence cumulée sur les 7 derniers jours de 39 cas pour 100 000 habitants. Dans le cas des îles Baléares, il est de 111. Le taux de baisse des infections dans ce dernier territoire est de 13%, il ne serait donc pas exclu mathématiquement que si cette tendance se poursuit, Madrid le dépassera en quelques jours au vu des données de L’OMS.

Prévisions pour Noël

Au vu de ces données, le vice-président de la Communauté de Madrid, Ignacio Aguado, a déclaré ce lundi qu’il espère que le gouvernement régional pourra “lever partiellement certaines restrictions” face à Noël.

Dans une interview à RNE, le leader madrilène a défendu qu’il en voulait fêtes de Noel «sûr et silencieux“Et a fait valoir que les mesures seront prises” en fonction de l’évolution de la courbe “.

En ce sens, il a rappelé que pendant le Pont de la Constitution Madrid restera périmètre fermé, “bonne nouvelle» pour les citoyens parce qu’il envoie le message qu’il ne faut pas faire confiance et parce qu’il cherche à «protéger la tendance à la baisse». Nous ne faisons pas aussi bien que nous le souhaiterions. Nous voulons que la courbe continue de descendre“, a déclaré.

Aguado a admis qu’il espère que c’est la “dernière grande mesure” prise avant Noël. Pour le vice-président, cela ne veut pas dire qu’à ces dates “tout vaut” mais que “après un travail bien fait“Pouvez”lever partiellement certaines restrictions»Pour que les familles puissent se voir et que les entreprises puissent avoir un pourcentage de chiffre d’affaires qui leur permet de poursuivre leurs activités.

Le leader madrilène a indiqué que la volonté de l’exécutif régional est que Madrid est ouvert les 24 et 31 décembre mais il a affecté que les experts décideront. À ce stade, il a souligné qu’il s’agissait d’un «gouvernement libéral» qui n’aime pas prendre de mesures restrictives mais qui n’a «pas le choix car le virus est toujours là».

D’autre part, Madrid ajoute de nouvelles zones sanitaires de base à la liste des zones à mobilité réduite. Ils resteront sous ce statut de ce lundi 23 novembre au 7 décembre, pendant 15 jours.

En outre, la Communauté a annoncé qu’elle mènerait une campagne de tests d’antigènes pour les forces de sécurité et d’urgence de la région. La police locale de toutes les communes, Pompiers, agents forestiers, protection civile et service 112 Ils auront accès à ces tests pour écarter la contagion par le coronavirus.