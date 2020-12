COVID-19 :

La nouvelle variante du coronavirus trouvée cette semaine au Royaume-Uni se propage à travers l’Europe. Cela a été confirmé par l’Organisation mondiale de la santé (qui), qui, par l’intermédiaire de son directeur régional en Europe, Hans Kluge, a souligné qu’il a déjà atteint huit pays: «Huit pays de la région européenne ont identifié la nouvelle variante du COVID-19 VOC-202012/01. Il est vital de renforcer les mesures de protection existantes “, A écrit Kluge lui-même sur son compte Twitter.

Le président en Europe n’a pas précisé les noms des huit pays qui souffrent déjà de la nouvelle mutation SARS-CoV-2, mais on sait que la France, l’Italie, le Danemark, la Belgique et l’Allemagne sont cinq de ces huit pays où la nouvelle souche du virus est déjà parvenue.

Kluge a profité de sa publication pour rappeler que, contrairement aux mutations précédentes du virus, cette mutation est susceptible de se propager plus agressivement parmi les groupes d’âge plus jeunes et c’est pourquoi il a rappelé aux différents gouvernements la nécessité de continuer à renforcer les mesures de restriction pendant que les experts étudient cette mutation et connaissent tous les détails. “La surveillance est importante lors de la recherche pour définir son impact”a averti le dirigeant de l’OMS.

8 pays de la région @WHO_Europe ont désormais identifié la nouvelle variante # COVID19 VOC-202012/01. Il est essentiel de renforcer les mesures de protection existantes: distancer / masquer / rester dans les bulles de soutien du noyau. @WHO continue de surveiller et fournira des mises à jour👉 # la solidarité est la clé – Hans Kluge (@hans_kluge) 25 décembre 2020

L’Espagne n’a pas confirmé de cas de la nouvelle souche

Jusqu’au moment, il n’y a aucune preuve que la nouvelle variante du coronavirus a atteint l’Espagne, du moins elle n’a pas été confirmée. Cependant, Oui, il a atteint la péninsule ibérique, depuis que le gouvernement du Royaume-Uni a notifié qu’il avait détecté au moins un cas de la nouvelle souche à Gibraltar. Pour cette raison, l’exécutif espagnol a restreint le passage par la porte de Gibraltar en raison de cette situation et seuls les ressortissants espagnols, les personnes résidant légalement en Espagne ou à Gibraltar et les travailleurs frontaliers sont autorisés à accéder au territoire espagnol depuis Gibraltar.

La nouvelle souche atteint également l’Asie

La nouvelle souche du virus s’est également répandue en Asie. Le Japon a enregistré ce vendredi un nouveau record de cas quotidiens, avec 3800 nouvelles infections, dont cinq de la nouvelle variante britannique. Le ministre japonais de la Santé a confirmé qu’il s’agissait de citoyens arrivés dans le pays en provenance du Royaume-Uni, mais a indiqué qu’ils se trouvaient tous dans des hôtels après leur arrivée aux aéroports de Tokyo et d’Osaka et qu’ils n’avaient pas eu de contact entre eux ou avec d’autres citoyens.

De son côté, dans la capitale de la Chine, Pékin, une ville qui n’avait pas eu de points positifs depuis plusieurs semaines, a détecté six nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, bien qu’il n’ait pas été confirmé qu’il soit lié à la nouvelle souche. Cependant, les autorités ont pris des précautions extrêmes, demandant aux citoyens de ne pas quitter la ville ou de tenir de grandes dans le district de Shunyi, où les infections se sont produites, le niveau épidémique de l’urgence «en temps de guerre» a été déclaré.