GENÈVE – Bien que de nombreux pays aient lancé des campagnes de vaccination contre le COVID-19, il est hautement improbable que l’immunité collective soit atteinte cette année, a averti lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Lors d’une conférence de presse, le Dr Sumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, a déclaré qu’il était crucial que les pays et leurs populations maintiennent dans un proche avenir des mesures de distanciation sociale strictes et d’autres mesures de prévention. Ces dernières semaines, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, le Canada, l’Allemagne, Israël, les Pays-Bas et d’autres ont commencé à vacciner leurs citoyens contre le coronavirus.

«Même si les vaccins commencent à protéger les plus vulnérables, nous n’atteindrons aucun niveau d’immunité de la population ou d’immunité collective en 2021», a déclaré Swaminathan. “Même si cela se produit dans quelques domaines, dans quelques pays, cela ne protégera pas les gens partout dans le monde.”

Les scientifiques estiment généralement qu’un taux de vaccination d’environ 70% est nécessaire pour que l’immunité du troupeau soit atteinte. Mais certains craignent que la nature extrêmement infectieuse du COVID-19 ne nécessite un seuil nettement plus élevé.

Le Dr Bruce Aylward, conseiller du directeur général de l’OMS, a indiqué que l’agence espère que les inoculations contre le coronavirus pourraient commencer ce mois-ci ou en février dans certains des pays les plus pauvres du monde, et a appelé la communauté mondial pour faire plus pour garantir que tous les pays ont accès aux vaccins.

“Nous ne pouvons pas faire cela seuls”, a déclaré Aylward, affirmant que l’OMS avait besoin de la coopération des fabricants de vaccins, en particulier pour commencer à vacciner les populations vulnérables.