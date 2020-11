COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 pourrait causer des dizaines de milliers de décès dus au paludisme en raison du manque d’accès aux traitements, a averti l’OMS

Problèmes d’accès à traitements contre le paludisme dérivé de la pandémie de COVID-19[feminine pourrait entraîner des dizaines de milliers de décès supplémentaires dus à cette maladie, qui a tué 409000 personnes en 2019, a averti le Organisation mondiale de la SANTE (OMS).

Dans le rapport annuel présenté par le directeur du Programme mondial de lutte antipaludique de l’OMS, le Pedro Alonso, il est alerté qu’il pourrait y avoir entre 19 mille et 100 mille morts supplémentaires, selon que le Crise COVID-19 il a entraîné une interruption de 10 à 50% des traitements.

“Nous devons essayer d’éviter la fausse dichotomie selon laquelle soit nous devons lutter contre le paludisme, soit contre le COVID”, a déclaré l’expert, avec une carrière de quatre décennies consacrée à la lutte contre le paludisme.

Deux décennies de ralentissement des progrès

Le rapport reflète une baisse considérable de l’incidence du paludisme dans le monde au cours des 20 dernières années, en particulier en Afrique, le continent le plus durement touché par la maladie, mais cela montre également que les progrès ont ralenti au cours des cinq dernières années et devraient le faire encore plus en 2020.

Depuis 2000, les pays africains ont signé le Déclaration d’Abuja, dans lequel ils se sont engagés à réduire de moitié les décès dus au paludisme en une décennie, quelque 1,5 milliard d’infections et 7,6 millions de décès ont été évités, a déclaré Alonso.

Au début du siècle, quelque 736 000 personnes sont mortes du paludisme, de sorte que le nombre de décès a baissé de 45 pour cent, même si la population Afrique sub-saharienne il a presque doublé au cours des 20 dernières années.

En 2019, les cas de paludisme s’élevaient à 229 millions, un chiffre presque identique à celui de l’année précédente, et les 409 milliers de décès ne représentaient qu’une baisse de 0,5% par rapport aux 411 milliers enregistrés en 2018.

En 20 ans, il a été possible de passer de 24,7 décès pour 100 000 habitants à 10,1, soit une baisse de 60%, mais au cours des cinq dernières années, le taux a ralenti à 15% », a expliqué l’expert.

En deux décennies, il a été possible d’éliminer complètement le paludisme dans 21 pays, y compris des pays d’Amérique latine tels que le Paraguay et l’Argentine, qui ont respectivement obtenu en 2018 et 2019 le certificat de pays indemne de cette maladie délivré par l’OMS (El Salvador est également sur le point de pour l’obtenir).

L’Afrique, épicentre de la lutte

Pour une autre année encore, 90% des cas et des décès en 2019 étaient en Afrique, et la moitié des infections mondiales sont concentrées dans six pays seulement du continent: le Nigéria (23% du total), la République démocratique du Congo (11 pour cent), Tanzanie (5 pour cent), Niger, Mozambique et Burkina Faso (4 pour cent chacun).

Dans les pays où le paludisme est encore endémique, dont beaucoup en Afrique subsaharienne, le fardeau de cette maladie a été aggravé par l’incidence du COVID, qui dans ces territoires a causé 22 millions d’infections et 600 000 décès.

«Le paludisme provoque chaque année en Afrique une baisse de la croissance économique de 1,3%, et avec la pandémie COVID, on craint que la région connaisse sa première récession en 25 ans», a averti le directeur régional de l’OMS pour le continent. Matshidiso Moeti, également lors de la présentation du rapport.

La situation difficile appelle des engagements renouvelés pour soutenir et accélérer les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme, une maladie qui tue beaucoup plus d’Africains (384000 en 2019) que d’autres dont on parle beaucoup plus, comme Ebola ou COVID », a-t-il souligné.

L’OMS met en garde contre un financement insuffisant des programmes de lutte contre le paludisme, un problème antérieur à la pandémie COVID-19 (en 2019, seuls 3 mille des 5,6 milliards de dollars budgétés pour cette cause ont été collectés).

Le paludisme ou le paludisme est causé par un parasite du genre plasmodium qui se loge d’abord dans un moustique, du type anophèleet enfin, par la piqûre de l’insecte, dans l’être humain.

Avec des informations d’. / Antonio Broto