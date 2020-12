COVID-19 :

Après presque un an de pandémie, Organisation Mondiale de la Santé (OMS) enregistré au cours des dernières 24 heures plus de 13 000 décès et 692 000 nouvelles infections. Ce sont les pires chiffres quotidiens depuis la détection du premier cas, et le total s’élève à 69,8 millions d’infections et 1,58 décès.

Même s’il y a deux semaines les cas mondiaux ont chuté alors que les contagions en Europe diminuaient, la tendance ne s’est pas consolidée comme le montrent les chiffres mondiaux. Si ça continue comme ça, ce serait un signe que la deuxième vague est loin d’être terminée.

Il le continent qui a signalé le plus d’infections était l’Amérique, avec 328 000, tandis que L’Europe a enregistré 273000. Cependant, la troisième zone la plus touchée, L’Asie du Sud a connu une diminution du nombre d’infections.

Les pays les plus touchés

Concernant la situation par pays, Les États-Unis ajoutent 15,4 millions de cas et sa courbe continue de monter. L’Inde, deuxième pays le plus touché avec 9,8 millions de positifs, abaisse ses chiffres, mais ils sont en hausse au Brésil et en Russie. Sur le continent européen, La France et le Royaume-Uni montrent une certaine stabilisation. Quant aux prochains pays les plus touchés, qui sont Italie et Espagne, sa courbe continue à la baisse.

Près de 50 millions récupérés

Selon les données fournies par les systèmes nationaux de santé, les patients guéris dans le monde sont près de 50 millions. Sur les 20 millions de patients actifs, environ 106 000 sont dans un état grave.