La santé a enregistré 6915 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures et 252 décès. Quelques données alarmantes mais qui s’améliorent un peu par rapport aux derniers jours. La Communauté de Madrid reste le protagoniste en raison de sa gestion efficace de la crise qui fait reculer le gouvernement. La dernière chose: Fernando Simón dit que les tests d’antigènes dans les pharmacies peuvent aider quand il le critique depuis qu’Ayuso l’a proposé.

L’OMS déconseille l’utilisation du remdesivir chez les patients admis pour Covid-19

Le groupe d’élaboration des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un rapport, publié dans la revue “ The BMJ ”, dans lequel il déconseille l’utilisation du remdesivir chez les patients admis pour Covid-19, car il n’y a pas preuve qu’il améliore la survie ou réduit le besoin de ventilation.

Le remdesivir a été utilisé dans le monde entier comme traitement potentiellement efficace du Covid-19 sévère et est de plus en plus utilisé pour traiter les patients admis à l’hôpital, bien que son rôle dans la pratique clinique reste «incertain».

Face à ce scénario, l’OMS a procédé à une nouvelle revue des preuves scientifiques disponibles à ce jour dans laquelle sont comparés les effets de différents traitements pharmacologiques face au Covid-19. En fait, il comprend les données de quatre essais randomisés internationaux portant sur plus de 7 000 patients hospitalisés pour COVID-19.

Après un examen approfondi de ces données, le groupe d’experts international de l’OMS, qui comprend quatre patients ayant eu Covid-19, a conclu que le remdesivir n’avait pas d’effet significatif sur la mortalité ou d’autres résultats importants pour les patients tels que , par exemple, la nécessité d’une ventilation mécanique ou d’une amélioration clinique.

“Les preuves scientifiques sont faibles et ne prouvent pas qu’il présente un quelconque bénéfice pour les patients”, ont souligné les experts, bien qu’ils soutiennent la réalisation d’essais évaluant le remdesivir afin d’augmenter les preuves scientifiques à cet égard.

Simón avertit que les tests d’antigènes peuvent être utiles s’ils sont effectués correctement

Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a averti que le test d’antigène peut être utile s’il est fait correctement, en se souvenant qu’ils ne peuvent pas détecter les infections passées.

Lors d’une conférence de presse, et avant le débat sur la performance de ces tests dans les cabinets de pharmacie, Simón a rappelé qu’il existe actuellement un risque de réinfection par coronavirus, fait que peut-être ces tests ne détectent pas avec précision.

«Il existe de nombreuses façons de les utiliser, mais le problème est lorsque ces tests, ou d’autres tests, sont utilisés pour ce qu’ils ne sont pas faits. Par conséquent, s’ils sont bien faits et interprétés correctement, il ne reste plus qu’à regarder attentivement où, quand et dans quel but ils le font », a expliqué Simón.

Cela dit, le directeur du Center for Coordination of Health Alerts and Emergencies a évoqué l’étude réalisée par des chercheurs de l’Institut La Jolla pour l’immunologie (États-Unis) dans laquelle il est précisé que l’immunité contre Covid-19 peut durer, au moins , huit mois et pourrait s’étendre sur des années, notant que “tout semble indiquer” que cela peut durer “beaucoup plus longtemps” qu’on ne le croyait jusqu’ici.

La santé enregistre 16233 nouveaux cas de Covid-19, 6915 au cours des dernières 24 heures

Les communautés autonomes ont notifié au ministère de la Santé ce jeudi 16233 cas de Covid-19, dont 6915 ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures, contre 7090 enregistrés mercredi, portant le nombre mondial de personnes infectées par le coronavirus à 1,541,574.

Le taux moyen actuel d’infections en Espagne au cours des 14 derniers jours est de 436,27 cas pour 100 000 habitants. «L’incidence diminue, mais ce sont encore des chiffres très élevés et bien au-dessus des objectifs que nous nous sommes fixés, l’idéal étant en dessous de 60 cas pour 100 000 habitants», a déclaré le directeur du Centre lors d’une conférence de presse. Coordination des alertes sanitaires et des urgences, Fernando Simón.

Quant aux personnes tuées par Covid-19, le département dirigé par Salvador Illa en a notifié 252 autres ce jeudi, 1313 la semaine dernière. Cela porte le bilan mondial des décès dus au coronavirus en Espagne à 42291 personnes.

Il y a actuellement 18 961 patients admis pour Covid-19 dans toute l’Espagne et 3 125 dans une unité de soins intensifs, bien qu’au cours des dernières 24 heures, il y ait eu 1 727 admissions et 2 246 sorties. De plus, au cours de la dernière semaine, 4 243 personnes ont été admises à l’hôpital à la suite de l’infection causée par la contagion du coronavirus et 340 dans une unité de soins intensifs.

Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’élève actuellement à 15,18% et dans les USI à 31,66%. “Nous restons dans une très légère baisse des revenus de l’USI”, a déclaré Simón.

Sur les 6915 personnes diagnostiquées avec Covid-19 le dernier jour, 1312 se trouvaient à Madrid, bien que 490 en Andalousie, 531 en Aragon, 455 en Asturies, 84 aux Baléares, 115 aux îles Canaries, 235 en Cantabrie, 146 en Castille -La Mancha, 33 en Castilla y León, 959 en Catalogne, 42 à Ceuta, 248 en Communauté valencienne, 216 en Estrémadure, 630 en Galice, 33 à Melilla, 200 à Murcie, 138 en Navarre, 922 au Pays basque et 126 en La Rioja.

Concernant les décès, la Santé a déjà enregistré 3 472 décès en Andalousie (227 la semaine dernière); en Aragon 2 129 (180 au cours des sept derniers jours); dans les Asturies 775 (128 la semaine dernière); aux Baléares 398 (neuf au cours des sept derniers jours); aux îles Canaries 321 (10 en une semaine); en Cantabrie 292 (14 au cours des sept derniers jours); en Castille-La Manche 3 635 (66 la semaine dernière); et en Castille et León 4 253 (168 au cours des sept derniers jours).

En outre, 7 450 personnes sont décédées en Catalogne des suites du coronavirus (36 au cours des sept derniers jours); À Ceuta, 45 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie (trois la semaine dernière); dans la Communauté valencienne 2 124 (106 au cours des sept derniers jours); en Estrémadure 872 (45 en une semaine); en Galice 1 114 (68 au cours des sept derniers jours); à Madrid 11 181 (96 au cours des sept derniers jours); à Melilla 35 (quatre au cours des sept derniers jours); à Murcie 521 (45 au cours des sept derniers jours); 817 en Navarre (33 au cours des sept derniers jours); 2 334 au Pays Basque (57 au cours des sept derniers jours); et à La Rioja 523 (18 au cours des sept derniers jours).

Concernant les tests diagnostiques, du 9 au 15 novembre, 1 111 297 ont été réalisés, dont 787 571 PCR et 323 726 antigéniques. Le taux de positivité total est de 12,12%.

“En maintenant une capacité de diagnostic très élevée, la positivité continue de baisser, nous sommes donc proches de notre capacité de détection maximale parce que l’indice de positivité est maintenu”, a souligné Simón.