COVID-19 :

“Nous devons assurer l’éducation de nos enfants”, a déclaré ce jeudi le directeur pour l’Europe de l’OMS, Hans Kluge

La Organisation mondiale de la SANTE (OMS) a défendu ce jeudi la nécessité de maintenir ouvert la écoles pendant la pandémie de coronavirus et considèrent qu’ils peuvent éviter Les confinements si la mesures de protection.

Nous devons assurer l’éducation de nos enfants “, a déclaré le directeur pour l’Europe de l’OMS, Hans Kluge, soulignant que les enfants et les adolescents ne sont pas les principaux moteurs de la contagion et que la fermeture des écoles n’est pas efficace.

Ont gardé la plupart des écoles ouvertes L’Europe  Pendant près d’une centaine de jours d’affilée, c’est une source de satisfaction, a-t-il dit, puisque la fermeture peut également affecter la santé mentale des jeunes et avoir des conséquences sociales.

Kluge a également souligné que les verrouillages sont “une mesure de dernier recours” et qu’ils provoquent de nombreux effets secondaires, tels que des dommages à la santé mentale ou une augmentation de la violence sexiste, et que si l’utilisation des masques dépasse 95% chez les femmes les gens, ils ne seraient pas nécessaires.

Bien que l’utilisation masque Ce n’est pas une “panacée” et devrait être complétée par d’autres mesures, quand il y a une utilisation de moins de 60 pour cent, “il est difficile d’éviter les confinements”, a-t-il déclaré dans une apparition numérique dans Copenhague, siège du bureau régional de l’OMS.

La défense des écoles et l’utilisation de masques pour éviter l’enfermement ont été deux des messages centraux de Kluge, qui a qualifié les informations parues ces derniers jours sur l’avancement de plusieurs procès de “grand espoir dans la lutte contre le virus”. des vaccins contre COVID-19.

Cependant, l’OMS a souligné qu’il importait que tous les pays aient un accès égal aux futurs vaccins.

Le vaccin est très important, mais ce n’est pas non plus une formule miracle », a déclaré Kluge, faisant allusion à la nécessité de le compléter par d’autres mesures de protection.

Un décès par COVID-19 toutes les 17 secondes en Europe

L’Europe a déjà enregistré plus de 15,7 millions de cas, 28% dans le monde et plus de 4 millions rien qu’en novembre, tandis que les décès près de 355 000, 26% dans le monde.

Plus de 80 pour cent des pays ont signalé une incidence élevée de nouveaux cas (plus de 100 pour 100 000 habitants) au cours des 14 derniers jours, et dans un tiers plus de 700 pour 100 000 habitants ont été enregistrés.

«Au cours des deux dernières semaines, les décès dus au COVID-19 ont augmenté de 18%. La semaine dernière, l’Europe a enregistré plus de 29 000 nouveaux décès, soit une personne toutes les 17 secondes », a rapporté Kluge.

La deuxième vague de coronavirus a également provoqué des «indications croissantes» liées à des systèmes de santé débordés en France et en Suisse, entre autres.

Kluge a cependant noté que le nombre de nouveaux cas en Europe est passé de deux millions il y a deux semaines à 1,8 million au cours des sept derniers jours, une baisse qui s’explique par le comportement responsable des citoyens.

