COVID-19 :

Le président du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination (SAGE, pour son acronyme en anglais) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Alejandro Cravioto, a rapporté ce lundi lors d’une conférence de presse que l’organe des Nations Unies conseille administrer les deux doses du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. “Pour l’instant les données manquent sur l’efficacité et la sécurité d’une dose unique »Cravioto a déclaré, pour souligner que SAGE conseille également de ne l’administrer que dans les endroits où l’anaphylaxie peut être traitée.

Précisément ce lundi, l’American Drug Agency (FDA, pour son acronyme en anglais) a averti que changer les doses des vaccins disponibles contre Covid-19, comme cela est suggéré dans certains pays, comme l’Allemagne, peut mettre la santé publique «en danger».

«La recommandation actuelle est de donner la deuxième dose dans un cadre entre 21 et 28 jours. Nous avons besoin de données claires et pour l’instant il y a peu de données qui pourraient nous permettre de faire une recommandation différente », a ajouté le secrétaire du SAGE, Joachim Hombach.

“Le plus vite possible”

Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté les pays à vacciner leurs populations «le plus rapidement possible» contre le coronavirus, et les sociétés pharmaceutiques qui augmenter l’offre de vaccins et que c’est «abordable et cohérent».

Lors de la première conférence de presse de l’année, Tedros a souligné que les vaccins contre Covid-19 actuellement administrés ils sont “très efficaces et sûrs” pour les populations à haut risque de tomber malades après avoir été infectées par le coronavirus.

«Un an après la première notification du coronavirus, plus de 30 pays ont commencé à vacciner leurs populations les plus vulnérables. La communauté scientifique a établi un nouveau niveau pour le développement des vaccins et maintenant la communauté internationale doit établir un nouveau niveau d’accès à ces derniers », a déclaré le Directeur général de l’OMS.

En ce sens, Tedros a souligné la nécessité de vacciner les professionnels de santé, rappelant qu’ils ont été et sont les personnes qui sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. “Moralement, économiquement, socialement et pour la sécurité mondiale, nous devons agir pour garantir un déploiement équitable du vaccin”, a-t-il ajouté.

Enfin, lors de la conférence de presse, le directeur des urgences sanitaires de l’OMS, Michael Ryan, a souligné l’importance du suivi des vaccins dans les populations auxquelles ils sont administrés.