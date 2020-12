COVID-19 :

Une fois la l’actualité de l’efficacité des vaccins de Pfizer, Moderna ou de l’Université d’Oxford, L’optimisme a commencé à monter en flèche face à un quasi retour à la normalité. Mais Organisation Mondiale de la Santé (OMS) prévient que l’arrivée des remèdes cela ne signifie pas la fin de la pandémie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’agence, a déclaré que «les progrès des vaccins nous encouragent tous et maintenant nous pouvons commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Cependant, l’OMS craint qu’il n’y ait une perception croissante que la pandémie de COVID-19 est terminée. “

En ce sens, le leader a souligné que la pandémie avait encore un long chemin à parcourir et que les distances parcourues par les citoyens et les gouvernements marqueront son achèvement: “Nous savons que cette année a été difficile et les gens sont fatigués, mais dans les hôpitaux qui fonctionnent à ou au-dessus de vos capacités, c’est aussi difficile que possible. “

Transmission élevée

“La vérité est qu’aujourd’hui, de nombreux endroits connaissent une transmission très élevée du virus COVID-19, qui exerce un énorme pression sur les hôpitaux, unités de soins intensifs et travailleurs du domaine de la santé “Ajouta Adhanom Ghebreyesus.

Suivant la ligne de prudence fixée par le Directeur général de l’OMS, Mike Ryan, principal expert de l’organisme en situation d’urgence, a déclaré que “nous constatons que des données émergent indiquant que la protection peut ne pas être à vie et par conséquent, des réinfections peuvent survenir. “

En outre, Ryan a été très direct: “Les vaccins ne valent pas zéro COVID”. Le premier pays qui a déjà donné le feu vert pour la vaccination est le Royaume-Uni, qui l’a approuvé mercredi dernier et a prévu de commencer cette semaine prochaine pour inoculer le remède à ses citoyens.