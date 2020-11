COVID-19 :

L’Organisation mondiale de la santé, en tant qu’organisation sanitaire majeure, est consciente de l’évolution de la pandémie dans le monde. Et cela inclut l’Espagne, avec une fixation particulière pour être l’une des sources du coronavirus. Donc, le 2 novembre, l’OMS a tenu une conférence de presse dirigé par son PDG, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans lequel a souligné le travail de la Nouvelle-Zélande, du Rwanda, de la Corée, de l’Italie et de l’Espagne. Cependant, notre pays est reconnu pour un aspect spécifique, la réponse du sport au virus.

«Nous avons tous un rôle à jouer dans la suppression de la transmission et nous avons vu dans le monde entier que c’est possible. Nous avons lancé des vidéos avec plusieurs pays qui démontrent leurs réponses globales au COVID-19 », explique l’OMS dans le tweet, pour saisir plusieurs vidéos pour chaque pays.

Et puis dans le fil ils sont postés des vidéos avec des images d’environ quatre minutes et avec des déclarations de personnalités différentes. Dans le cas de l’Espagne, l’OMS conclut: «L’Espagne a répondu au défi du coronavirus avec la priorité de protéger sa population. Dans son secteur du sport, l’Espagne a basé la reprise des activités et des événements sur une stratégie basée sur l’évaluation des risques, l’atténuation des risques et la communication des risques».

Que dit la vidéo d’Espagne?

«Le sport est un élément important dans la création de la nouvelle normalité. Ils nous aident à faire passer le message que le virus est quelque chose à prendre au sérieux, et que vous pouvez faire la même chose d’une manière différente. Sous de nouvelles formes, sous de nouvelles précautions, sous une nouvelle normalité », explique le ministre de la Santé, Salvador Illa.

«En Espagne, le sport est très important. Non seulement du point de vue économique, il a également un rôle social important. Lorsque nous avons décidé d’arrêter les compétitions, ce fut un choc pour la population espagnole, et ils se sont rendu compte que c’était assez grave », poursuit Illa.

Outre lui, tLes déclarations de Joaquín de Arístegui apparaissent également dans la vidéo, directeur général des sports du ministère de la Culture et des Sports, la gymnaste espagnole de l’équipe nationale Ana Pérez, le joueur de l’Atlético de Madrid Merel van Dongen, le président du Conseil supérieur des sports Irene Lozano et l’athlète paralympique Gerard Télécharger, tous parlant de l’enfermement lui-même, de l’arrêt des compétitions, des nouvelles procédures de retour à tout ou de la nouvelle routine des athlètes.

Ce n’est pas la première fois que l’OMS cite l’Espagne comme exemple

Les distinctions de la plus haute agence de santé en Espagne ne sont pas nouvelles. Par exemple, à la fin du mois d’août, il est ressorti en Espagne qu’il était l’un des pays décarbonateurs les plus rapides à relever le défi du changement climatique. De même, en juin accent mis sur l’humilité et le leadership du pays dans la gestion de la pandémie.

Cependant, au début d’octobre, il a reçu un avertissement sévère sur le chaos politique qui existait entre les différents gouvernements et autorités lors de la prise de décisions pour lutter contre le coronavirus, déclarant que: «Lorsque les gouvernements diffèrent, les gens meurent».