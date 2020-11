COVID-19 :

La pandémie continue son avancée dans tous les coins de la planète, ce qui préoccupe vivement les autorités. Alors il a admis ce vendredi lors d’une conférence de presse Tedros Adhanom Ghebreyesus, dDirecteur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Au cours de la conférence, il a déploré que dans le quatre dernières semaines, il y a eu plus d’infections qu’au cours des six premiers mois crise sanitaire. Il a également souligné qu’en Europe et en Amérique du Nord la pression augmente sur le système hospitalier, pour lequel il a insisté sur la nécessité de utiliser tous les outils disponibles au combat contre le virus.

“Cette semaine il y a eu de bonnes nouvelles concernant les essais de vaccins, qui continue de nous donner l’espoir de mettre fin à la pandémie. Dans le même temps, dNous devons continuer à utiliser les outils dont nous disposons pour interrompre les chaînes de transmission et sauver des vies maintenant », a déclaré Adhanom Ghebreyesus.

Relation entre les humains, les animaux et la planète

Enfin, il a rappelé que la pandémie est un exemple de plus de la relation entre les humains, les animaux et la planète: “Nous ne pouvons pas protéger et promouvoir la santé humaine sans prêter attention à la santé des animaux et santé de notre environnement “.