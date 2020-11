COVID-19 :

Tout le monde se demande quand la pandémie de coronavirus prendra-t-elle fin. Cependant, la première étape consiste à atteindre développer le vaccin qu’il est vraiment efficace, et ensuite qu’il peut distribuer dans le monde entier. Oui l’Organisation mondiale de la santé considère ces deux aspects comme mettre une date. Selon les calculs de la scientifique en chef de l’OMS Soumya Swaminathan, On pourrait parler de la fin du COVID-19 alors qu’au moins 70% de la population mondiale est vaccinée.

Bien que cette prédiction impliquerait que de nombreuses personnes ne seraient toujours pas immunisées, on considère que une fois ce pourcentage atteint, la pandémie serait maîtrisée et il serait plus facile d’obtenir l’immunité pour la population restante. Cependant, que ça ne viendra pas bientôt, comme ils l’ont confirmé lors d’une réunion avec des internautes.

On sait récemment que Le vaccin de Pfizer-BioNTech était efficace à 90%. Cependant, malgré cette bonne nouvelle, Swaminathan et Kate O’Brien, directrice du Département de la vaccination à l’OMS, estiment que en 2021, il est prévu d’atteindre 20% de la population. Autrement dit, pas la moitié de ces 70% marqués.

L’évaluation OMS des premiers vaccins

Si cet organisme se caractérise par quelque chose, du moins par ce qui ressort clairement des propos des deux experts, c’est la prudence. Par exemple, Swaminathan considère que le vaccin Pfizer est des résultats préliminaires et que “plus de données sont nécessaires” pour qu’ils reçoivent une licence de production.

En fait, malgré ces progrès de Pfizer, ils encouragent le reste des enquêtes à poursuivre leur cours et à poursuivre leurs plans. “Aucune entreprise que vous étudiez ne pourra avoir des doses immédiates pour tout le monde”O’Brien met en garde, pour expliquer qu’il s’agit d’une contribution de divers vaccins.

“La chose correcte et intelligente est de s’assurer qu’ils prennent ceux qui en ont le plus besoin”Le directeur du Département de la vaccination affirme également, interrogé sur la possibilité que les pays en gardent en réserve. Pour eux, les premiers à les recevoir devraient être les agents de santé et les personnes à risque, car “” un vaccin dans le réfrigérateur ne profitera à personne “.

Techniques de développement et de distribution

Un autre des points forts de la réunion des deux experts a été la technologie utilisée, dont les nouvelles avancées, pour eux, «peuvent contribuer à mieux nous protéger des futures pandémies». Le plus parlé a été l’ARN messager (ARNm), utilisé à la fois par Pfizer et Moderna, qui utilise des molécules qui donnent instructions au corps humain sur la façon de fabriquer les anticorps nécessaires.

Le problème avec cet outil, comme ils l’ont commenté, est que nécessite une conservation à des températures proches de 80 degrés sous zéro. Tel que défi en matière de distribution, mais ils apportent une solution, la soi-disant «glace sèche». Et c’est que d’autres vaccins tels que ceux nécessaires pour Ebola avaient déjà besoin d’une technologie similaire pour leur distribution.

Enfin, O’Brien figure dans environ 20 milliards de dollars l’argent dont ils ont besoin pour leur plateforme Covax, chargés de financer certains laboratoires afin que leurs vaccins soient distribués équitablement dans les pays en développement: “Bien que cela puisse paraître beaucoup d’argent, ce qui est perdu tous les dix jours dans le commerce et le tourisme dans le monde s’élève maintenant à environ 35 000 millions de dollars.”