COVID-19 :

Deux mois: c’est le moment, de début septembre à fin octobre, que Madrid a été au niveau maximum de contagion selon le Organisation mondiale de la SANTE (OMS). Sur une échelle de couleurs, l’organe supranational qui mène la réponse à la pandémie dans le monde a placé Madrid au niveau rouge. Une alerte maximale présente dans les territoires de plus de 450 cas pour 100 000 habitants. Depuis la dernière mise à jour, cependant, Madrid est en orange», confirmant ainsi la nette évolution positive de la Communauté après plus d’un mois et demi d’application de ses mesures de contrôle« chirurgicales ».

Peu importe où vous regardez, les données donnent raison à la présidente Isabel Díaz Ayuso: ses mesures semblent très efficaces, au vu de la baisse de tous les indicateurs de la pandémie.

Les premières à montrer cette amélioration ont été les données collectées par la Communauté de Madrid, qui ont été interrogées par le ministère de la Santé, alléguant que des retards de notification avaient été détectés. Plus tard, le niveau des tests effectués a été mis en doute – qui a battu la semaine dernière son record, avec 192 000. Health a rectifié son histoire lorsque la force des données a été reflétée, à la mi-octobre, dans les registres de l’OMS, qui ont fait de Madrid la région européenne où les contagions ont reculé le plus rapidement.

La situation à Madrid, selon l’OMS, est allée plus loin cette semaine. La Communauté a abandonné la couleur rouge caractéristique de la carte de situation établie par l’organisme, qui est associée aux territoires où le risque de contagion dépasse les 450 cas. Selon les données de l’OMS, Madrid a actuellement une incidence cumulée de 427 cas pour 100 000 habitants (Ils baissent à un taux de 14% selon l’organisation), bien que les chiffres fournis par cette entité soient généralement supérieurs à ceux de la Santé. Ce mercredi, le département dirigé par Salvador Illa a placé Madrid dans un incident de 373 cas, après une baisse de 30 cas en seulement 24 heures.

De plus, ce mardi 2 novembre, le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simon, a admis que les données de Madrid étaient “de très bonnes nouvelles”, qui montre que la pandémie a été «maîtrisée» grâce aux mesures mises en place.

Pendant ce temps, la carte de l’Espagne – et celle d’une bonne partie de l’Europe – continue avec le rouge comme couleur prédominante. Seules la Galice, les Asturies sont sauvées – malgré le fait que leurs infections aient augmenté de plus de 300% en un mois – la Cantabrie, la Communauté valencienne et les îles Baléares. Dans le reste, alerte maximum.

Record de chute

La La communauté de Madrid a connu en à peine un mois et demi baisse du risque de contagion record national. Avec une baisse de l’incidence cumulée des 772 cas pour 100000 habitants le lundi 21 septembre – jour du début des restrictions à la mobilité imposées par le gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso – à 403 actuels, la baisse du risque de contagion dépasse 46%.

En seulement 42 jours, elle est passée de la communauté la plus fréquente à la quatorzième. Le risque tombe plus vite même que dans les îles Canaries (avec 41%), où l’état d’alarme n’a pas été appliqué car la situation n’est pas particulièrement grave. Ce sont, aujourd’hui, les seules communautés où les données se sont améliorées.

Madrid peut affirmer avec certitude qu’il a dépassé le sommet de la deuxième vague. Et il l’a fait il y a un mois et demi, au vu des données épidémiologiques actuelles comparées à celles du moment où le premières restrictions de mobilité par zones sanitaires de base. Un modèle d’action «chirurgical» qui a fait ses preuves et qui est déjà plébiscité dans d’autres pays européens comme la France.

Cependant, le panorama dans le reste de l’Espagne est très différent. La situation est devenue incontrôlable en ce mois et demi dans des communautés comme Navarre, qui est passée d’une incidence cumulée de 605 cas à 1 193. 97% de plus. Ça le bat juste Melilla, qui est passé de 316 à 1 356 (329% de plus) au cours de cette période.