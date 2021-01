COVID-19 :

La souche britannique dont nous parlons depuis quelques semaines a fait les gros titres cet après-midi après que Boris Johnson a confirmé que la nouvelle souche était 30% plus mortelle. En fait, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la mortalité plus élevée associée à la variante britannique du virus Covid-19 rapportée ce vendredi par le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, pourrait être due à la surcharge du système de santé.

“ Si la souche britannique est plus contagieuse, il y a plus de cas et puis il y a plus de personnes hospitalisées. S’il y a plus d’hospitalisés et que les systèmes sont surchargés, plus de décès surviennent car les médecins sont débordés », a-t-il justifié lors d’une conférence de presse. Maria van kerkhove, un épidémiologiste de l’OMS chargé de gérer la pandémie.

Boris Johnson a annoncé ce vendredi que le nouvelle souche britannique détecté au Royaume-Uni peut être associé à un niveau de mortalité plus élevé. “ Nous avons été informés aujourd’hui qu’en plus de se propager plus rapidement, il semble également y avoir des preuves maintenant que la nouvelle variante qui a été découverte pour la première fois à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre pourrait être associée à un degré plus élevé de mortalité ”, a indiqué dans une comparution devant les médias.

Le responsable de l’OMS a précisé que, bien que les experts de l’organisation internationale de la santé des États-Unis n’aient pas encore pu évaluer les nouvelles informations fournies par le Premier ministre britannique, pour le moment aucune preuve scientifique n’a été trouvée que cette variante augmente la mortalité. .

«Jusqu’à présent, et nous espérons toujours que jeaux informations du Royaume-Uni«Nous ne voyons pas que la maladie est plus grave, mais si vous infectez plus de personnes, plus de personnes deviennent graves et meurent», a ajouté le directeur des urgences sanitaires de l’OMS. Mike Ryan, qui a insisté sur l’importance de lutter contre les infections pour protéger les systèmes de santé.

Johnson a souligné que, selon les preuves scientifiques actuellement disponibles, les deux vaccins approuvés au Royaume-Uni (celui de Pfizer-BioNTech et celui d’AstraZeneca-Oxford) sont efficaces contre cette nouvelle variante.

Efficacité du vaccin

«Il est trop tôt pour savoir si les vaccins sont moins efficaces dans l’une des nouvelles variantes», a déclaré Katherine O’Brien, également épidémiologiste de l’OMS, qui a exhorté à réduire les infections «de toute urgence» pour empêcher l’émergence de plus de variantes que pourrait répondre plus mal aux vaccins COVID-19 déjà approuvés.

D’autre part, Van Kerkhove a été interrogé sur la décision de l’Autriche de rendre les masques FFP2 obligatoires dans les magasins, les supermarchés et les transports publics. «Les données dont nous disposons n’indiquent pas que le mode de transmission a changé sur les nouvelles variantes. Pour le moment, nous ne changeons pas nos guides », a-t-il expliqué.