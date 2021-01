COVID-19 :

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé à six mois le temps qui devra s’écouler avant que les infections quotidiennes par coronavirus ne commencent à baisser grâce à la vaccination contre la maladie, comme l’ont expliqué plusieurs experts de l’institution.

Cette prévision intervient un mois après l’autorisation d’utilisation d’urgence du médicament par Pfizer / BioNTech, qui est déjà administré dans l’Union européenne, aux États-Unis et au Royaume-Uni, entre autres. En outre, les vaccins Moderna et AstraZeneca / Oxford sont également autorisés, mais en fonction des territoires.

Cependant, bien que la moitié des pays développés soient déjà plongés dans le processus de vaccination, De l’OMS, ils préviennent que le but immédiat des vaccins «est de sauver des vies dans la population la plus à risque», car il n’y a toujours pas un nombre suffisant de doses disponibles pour pouvoir penser «avoir un impact sur la contagions “, selon Bruce Aylward, conseiller de l’OMS COVID-19.

Dans la même veine, le directeur de l’OMS pour les urgences sanitaires, Mike Ryan, qui a indiqué que “Les vaccins n’affecteront pas, pour le moment, la transmission nationale”.

Mesures de protection personnelle

Aylward a également souligné la nécessité pour la population de continuer à prendre des mesures de protection individuelle, car «Si les gens se rassemblent en grands groupes, ne portent pas de masque ou arrêtent de prendre des précautions, la vaccination n’aura pas l’effet escompté».

Pour tout ça, l’organisation dépendante des Nations Unies invite les gouvernements du monde à continuer de travailler pour détecter les contagions et les isoler dès que possible, de telle sorte que la transmission communautaire soit réduite au maximum.

Nouvelles variantes

Ils jouent un rôle important dans la non-réduction des infections les nouvelles variantes du SRAS-CoV-2, détectées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Les deux, selon les chercheurs, ils sont plus contagieux et pourraient être à l’origine de l’augmentation généralisée des infections dans des villes comme Londres.

Cependant, selon des scientifiques tels que Lawrence Young, professeur à l’Université de Warwick, Les vaccins contre COVID-19 seraient efficaces pour ces nouvelles variantes du virus, donc une fois qu’un grand pourcentage de la population a été vacciné, l’effet de ces nouvelles souches pourrait également être minimisé.

Près de 90 millions d’infections

L’Université Johns Hopkins a rapporté que Près de 90 millions de personnes, 89 644 299, ont souffert du coronavirus dans le monde. En outre, environ 2 millions d’entre eux, dont 1 926 737 ont perdu la vie à cause de la maladie.

Les États-Unis sont le pays au monde avec le plus d’infections et de décès dus à la maladie. Ils sont suivis par l’Inde et le Brésil en termes d’infections et le Brésil et l’Inde en termes de décès. En Europe, la Russie et le Royaume-Uni ont dépassé les trois millions de positifs, ce dernier étant le pays européen avec le plus de victimes de la maladie, 80 868.