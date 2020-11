COVID-19 :

L’un des plus grands essais au monde de thérapies COVID-19 a publié ses résultats tant attendus, qui avaient été de grands espoirs et qui se sont révélés décevants. L’essai, appelé Solidarité, a recruté plus de 11000 patients de 400 hôpitaux à travers le monde et a constaté que aucun des quatre médicaments utilisés dans les enquêtes n’a augmenté la survie.

Des scientifiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont publié les données obtenues dans le New England Journal of Medicine.

Quatre traitements utilisés par Solidaridad

Deux des quatre traitements, le médicament contre le paludisme hydroxychloroquine et la combinaison de médicaments anti-VIH ritonavir / lopinavir, ont été abandonnés après les résultats obtenus lors de la reprise au Royaume-Uni. ont montré qu’ils n’avaient pas réussi à augmenter la survie. En conséquence, l’OMS a décidé de retirer les deux de l’étude.

Interféron et remdesivir

Avec remdesivir et interféron-bêta, qui avait été initialement administré en association avec le ritonavir / lopinavir, certains espoirs ont été faits, mais il a été testé en tant que médicament autonome et seulement après la publication des données de récupération.

Aucun des traitements n’a pu réduire la mortalité, il n’a pas non plus retardé le moment où les patients avaient besoin d’une ventilation mécanique pour respirer.

Analyse du remdesivir

Le remdesivir attaque en particulier une enzyme spécifique, a déjà été testé contre Ebola et il était considéré comme un candidat prometteur.

À cet égard, dans un essai américain auquel plus de 1000 patients atteints de COVID-19 ont participé, il a été enregistré que ceux qui ont reçu du remdesivir ont eu un temps de récupération plus court que les patients du groupe témoin, bien qu’il n’y ait pas de différence significative de mortalité.

Selon les conclusions de Solidaridad, ce médicament a peu d’effet dans les cas graves. Sur 2 743 patients hospitalisés qui ont reçu le médicament, 11% sont décédés, contre 11,2% dans le groupe témoin, et la différence était si faible qu’elle aurait pu survenir par hasard.

Les études comparatives menées par les scientifiques avec les trois autres essais ont révélé une légère réduction de la mortalité, mais ce n’était pas non plus statistiquement significatif. Les résultats indiquent que La suggestion selon laquelle le remdesivir pourrait prévenir une fraction substantielle de tous les décès doit être exclue.

Analyse de l’interféron

Les résultats les plus décevants de Solidaridad concernent l’interféron-bêta. La mortalité parmi les 2 050 personnes qui ont reçu le médicament était de 11,9% contre 10,5% dans le groupe témoin. Des études suggèrent que l’action de l’interféron peut aider s’il est administré à temps et non lorsque les patients ont déjà été hospitalisés.

Ceci est déclaré par un virologue de l’école de médecine Icahn sur le mont Sinaï, quand il dit que la raison pour laquelle ces quatre schémas thérapeutiques ont montré peu de valeur est qu’ils s’attaquent à la maladie à un stade avancé.

