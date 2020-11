COVID-19 :

Toujours sans mettre fin à la deuxième vague de cette pandémie de coronavirus, les experts commencent déjà à mettre en garde contre une éventuelle troisième vague de COVID-19. Non seulement en Espagne, il arriverait pour toute l’Europe et pourrait même être avant de dire au revoir à ce fatidique 2020. Tout dépendra des mesures de sécurité qui seront suivies en décembre prochain, avec un accent particulier sur les fêtes de Noël avant la fin de l’année.

Et c’est que la réduction ou l’allègement des mesures de sécurité inquiète beaucoup les experts. Cela a déjà été prévenu par l’OMS, qui alerte l’Europe de l’arrivée d’une troisième vague de coronavirus. En Espagne, la deuxième vague est arrivée en juin, lorsque les données après les mois de confinement étaient clairement orientées à la baisse. L’ouverture d’hôtels, les voyages de vacances ou la réduction des restrictions dans tout le pays fait remonter les données de contagion à la situation dans laquelle nous nous trouvons.

L’incidence diminuant un peu plus chaque jour en Espagne, Noël apparaît à l’horizon comme un danger pour le rebond des cas dans la région. Même le Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) n’est pas optimiste quant à la situation dans les mois à venir. Dans un rapport publié lundi dernier, il indique que la réduction des restrictions entraînerait une éventuelle augmentation des infections, des hospitalisations et de la mortalité.

Les infections continuent d’augmenter dans de nombreux pays européens

Les analyses mathématiques estiment que cette troisième vague pourrait arriver dans la première semaine de Janvier si les limitations viennent à échéance le 21 Décembre. En supposant que les restrictions sont supprimées le 7 décembre prochain, au milieu du pont, le rebond dans les caisses viendrait même avant Noël, juste à la veille des vacances. Cela signifierait le début de la troisième vague de coronavirus en Espagne, juste avant l’arrivée des premières doses de vaccins prévue pour le mois de janvier.

En Europe, la situation ne varie pas à grande échelle par rapport à l’Espagne. En fait, tout le vieux continent a adopté des limitations plus importantes au cours des mois d’octobre et de novembre avec l’intention de réduire le nombre de nouveaux cas. Aujourd’hui, seulement la moitié des pays ont réussi à réduire les infections de 50% et des pays comme l’Allemagne ou la Suède – parmi une dizaine d’autres États – poursuivent leur courbe ascendante. Les experts soulignent qu’un verrouillage comme celui de mars réduirait les cas de coronavirus dans tous les pays européens.

Dabid Nabarro attire l’attention sur l’Europe

Parmi les nombreuses mises en garde d’experts et d’épidémiologistes, l’envoyé spécial de l’Organisation mondiale de la santé, Dabid Nabarro, a voulu mettre en évidence les mesures adoptées par des pays comme Taiwan ou la Corée du Sud, qui ont arrêté la propagation des infections. Par ailleurs, dans la même interview dans le journal suisse Solothurner Zeitung, il attire l’attention sur le vieux continent pour avoir levé ses limites avant la fin de la première vague.

«La construction de l’infrastructure nécessaire a été perdue pendant les mois d’été après avoir maîtrisé la première vague. Et maintenant vous avez la deuxième vague. S’ils ne construisent pas l’infrastructure maintenant, ils auront une troisième vague, au début de l’année prochaine 2021 », prévient l’expert britannique, qui met en évidence le fonctionnement des pays asiatiques dans lequel il est possible de savoir «qui sont les personnes responsables, où il y a eu des flambées et ce qui est fait pour y remédier».