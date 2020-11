COVID-19 :

Aucun système de santé au monde n’est prêt à répondre aux besoins de stockage et de transport de la chaîne du froid de deux des vaccins COVID-19 actuellement en troisième phase d’essais cliniques, dont celui annoncé ce lundi par le La société pharmaceutique Pfizer, en tant que directeur adjoint de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le Dr Jarbas Barbosa, a mis en garde ce mercredi.

Lors d’une conférence de presse, il a expliqué que, sur les dix vaccins de la troisième phase des essais cliniques, deux d’entre eux utilisent la nouvelle technologie “pour utiliser le matériel génétique du virus” et qu’il n’y a pas d’autre vaccin utilisé dans le monde qui les partage. fonctionnalités.

«Donc aucun système de santé dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, en Europe n’est prêt à manipuler ces vaccins car pour cela il faut avoir un stockage à -70 ° C. Si les pays utilisent ces vaccins, ils devront se préparer. Les huit autres vaccins qui sont en phase 3 peuvent être manipulés dans les chaînes du froid que l’on retrouve aujourd’hui dans n’importe quel pays », a-t-il prévenu.

Barbosa a avancé que l’Organisation panaméricaine de la santé parlait avec les institutions financières pour renforcer les chaînes du froid des pays, car tout pays dans le monde qui souhaite utiliser le vaccin aura besoin de changements ou de nouveaux entrepôts pour le maintenir à cette basse température. .

Cependant, il a précisé que lorsque le vaccin arrive dans les salles de vaccination, il n’a pas besoin d’être à -70 ° C, car il peut être conservé entre 2 ° C et 8 ° C pendant une période allant jusqu’à cinq jours. “Le problème va se trouver dans les entrepôts centraux et dans les transports et il doit y avoir un investissement, mais c’est un défi pour tout le monde puisque pour la première fois nous allons disposer de vaccins avec ces caractéristiques”, a-t-il précisé.

Pour sa part, le directeur du Département des maladies transmissibles de l’OPS, Marcos Espinal, a indiqué que Pfizer est en train de conclure des accords bilatéraux avec plusieurs pays, y compris des pays d’Amérique latine, comme l’Argentine, le Chili, le Mexique, l’Équateur et qu’il continue de négocier avec le Pérou. et le Brésil.

Le directeur adjoint de l’OPS a mis en évidence l’augmentation constante des cas de coronavirus en Amérique du Nord dans la plupart des États des États-Unis, certaines régions du Canada et certains États du Mexique qui connaissent des pics de cas. “En fait, les États-Unis continuent de signaler un nombre record de cas de COVID-19, et nous espérons qu’il dépassera bientôt les 10 millions d’infections à coronavirus”, a-t-il averti.

Cependant, il a noté que plus au sud, “certains pays et régions s’en tirent mieux que d’autres”. Dans les Caraïbes, il a souligné que, grâce à la surveillance efficace de la maladie, dans des pays comme les Bahamas, des mesures de lutte rapides ont été adoptées, telles que la recherche des contacts, qui ont empêché les pics incontrôlés signalés ces dernières semaines.

«En Amérique du Sud, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay ont maintenu la transmission sous contrôle et ont aplati ses courbes épidémiologiques. Et les cas en Argentine, qui ont connu un pic de transmission en septembre et octobre, sont en baisse grâce à une meilleure coordination entre les provinces », a-t-il conclu.