COVID-19 :

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a prédit qu’en 2021 “il y aura de nouvelles variantes du COVID-19”, qui représentera un nouveau défi pandémique pour la nouvelle année. De plus, il a alerté dans une nouvelle vidéo que l’arrivée d’une nouvelle pandémie est “inévitable”, Dans le même temps, il demande aux gouvernements un plus grand investissement dans la santé publique et la prudence pour tous les citoyens en 2021 tant que l’épidémie de coronavirus dans le monde ne se terminera pas par des vaccins. “Les gouvernements doivent augmenter les investissements dans la santé publique et mieux préparer nos systèmes pour prévenir et répondre à la prochaine pandémie inévitable. Au centre de tout cela se trouve l’investissement dans la couverture sanitaire universelle pour faire de la santé pour tous une réalité.” , a dit littéralement le chef.

Dans ce sens, le scientifique éthiopien a assuré que L’OMS “travaille en coordination” avec des scientifiques du monde entier pour étudier les changements dans le SRAS-CoV-2 et la façon dont leurs mutations affectent la transmission, la gravité des conditions rencontrées et l’effet que les traitements ou les vaccins peuvent avoir sur eux.

«Nous sommes en contact avec des scientifiques du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud pour suivre les nouvelles variantes de la maladie et Je tiens à souligner l’importance du séquençage du virus dans le monde. C’est le seul moyen de détecter de nouvelles variantes et de créer des stratégies contre elles»Expliqua Adhanom.

Défendre la gestion de l’OMS pendant la pandémie

A l’occasion de l’anniversaire des premiers cas signalés par les autorités sanitaires de Wuhan (Chine), Ghebreyesus a défendu la gestion de l’OMS pendant la pandémie, bien qu’il ait souligné la nécessité pour les autorités de “réfléchir sur le nombre de victimes, les leçons apprises et la nécessité d’agir en 2021 pour mettre fin à l’épidémie”. «Nous avons travaillé sans relâche et nous nous sommes appuyés sur des preuves scientifiques pour prendre des décisions à tout moment“, a ajouté.

En ce qui concerne le début de la vaccination, le scientifique l’a jugée “extraordinaire”. Cependant, il a déclaré que “l’OMS ne se reposera pas tant que tous les pays du monde n’auront pas accès aux antidotes”, a indiqué le directeur général de l’OMS.

Rejeter les sanctions au Royaume-Uni et en Afrique du Sud

Le directeur général a demandé que le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud ne soient pas punis pour la découverte de nouvelles souches de coronavirus sur leur territoire. “Nous devons nous assurer que les pays ne sont pas punis pour avoir partagé de nouvelles découvertes de manière transparente”, a terminé le président maximum de l’OMS lors d’une conférence de presse.