COVID-19 :

La fin, ou du moins le contrôle, de la pandémie commence à être entrevu avec l’arrivée d’un vaccin qui semble imminent après les annonces de Pfizer, Moderne Oui AstraZeneca sur la grande efficacité de leurs médicaments. Cependant, seuls 15 à 20% de la population mondiale pourront être vaccinés l’année prochaine, selon la scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Soumya Swaminathan, a averti mardi sur CNN: “Quelles que soient les circonstances, il faudra un an pour commencer à couvrir 15% à 20% de la population mondiale, si vous prenez le monde entier». D’ici 2022, estime-t-il, il y aura déjà un programme de vaccination plus large.

Swaminathan a également indiqué qu’il y aura un Fièvre vaccinale, puisque tout le monde voudra le mettre, mais il a exprimé son espoir que «Les travailleurs de première ligne et les plus vulnérables» soyez les premiers en recevant les médicaments. «Nous espérons être en mesure de créer un accès, nous pouvons obtenir la quantité de vaccins disponibles, nous espérons pouvoir les distribuer dans le monde entier pour protéger ceux qui sont en première ligne et les plus vulnérables qui ont un besoin urgent d’être protégés. au lieu de vacciner des populations entières de certains pays pendant que tout le monde attend en ligne », a-t-il ajouté.

Optimiste sur les vaccins

Le scientifique en chef de l’OMS sait qu’il y a encore Beaucoup de questions pas de réponse sur les vaccins de différentes sociétés, tels que combien de temps durera votre protection, s’ils obtiennent bloquer la transmission de virus vague protection dans les sous-groupes. Pour cette raison, il reconnaît que «nous sommes toujours début du voyage et tout ce que nous avons vu, ce sont des données provisoires ».

Cependant, elle a également déclaré que les résultats sont “quelque chose à espérer enfin”, c’est pourquoi elle était “très encouragée et optimiste” à propos de ces données préliminaires, puisqu’elles peuvent supposer “Le début de la fin de la pandémie”.