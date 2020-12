COVID-19 :

L’Espagne voit petit à petit la lumière au bout du tunnel Covid. La Organisation mondiale de la SANTE (WHO) a mis à jour son moniteur européen d’évaluation des coronavirus, une carte où il montre dans un code couleur le risque de contagion dans chaque territoire: en un mois, la quasi-totalité de l’Espagne est passée du rouge – celui correspondant au niveau risque maximal – d’apparaître dans orange ou jaune -Niveau intermédiaire et bas-. La communauté qui a connu le plus grand changement en termes de diminution de l’incidence cumuléeSelon l’OMS, c’était Madrid. Elle est passée de la pire communauté à celle de la région péninsulaire où les infections reculent le plus.

Cette vérification de l’amélioration générale des infections à Covid en Espagne intervient à un moment clé pour le pays, au milieu d’un débat sur la façon dont les vacances devraient être à Noël prochain et quelles mesures devraient être mises en place pour éviter son enregistrement en janvier. une troisième vague dérivé de possibles infections de vacances. Les épidémiologistes insistent depuis des semaines sur le fait que pour permettre un assouplissement des restrictions, la situation doit s’améliorer. Et sur la base des données, c’est le cas.

Ceci est attesté par les dossiers préparés par l’OMS, qui a suivi l’ensemble de la pandémie de la situation dans les régions européennes grâce à son outil d’exploration infranationale COVID19 de la région européenne de l’OMS.

Selon la carte de l’OMS, toute l’Espagne a déjà abandonné la soi-disant “ zone rouge ”, la couleur avec laquelle l’organisation internationale a marqué les zones où l’incidence accumulée était plus de 400 cas pour 100 000 population. Il y a à peine un mois, début novembre, tout le territoire national – à l’exception des Baléares et des Canaries – apparaissait en rouge.

L’Espagne s’améliore

Un mois plus tard, le Covid par région en Espagne est dominé par tons orange, qui reflètent une incidence sur 7 jours de 200 cas ou moins. Il y a même un groupe de communautés qui montrent une couleur jaune, celle de ces territoires dont l’incidence est proche de 100 cas pour 100 000 habitants.

Parmi ces derniers cas est le La communauté de Madrid, qui à la fin de septembre et au début d’octobre était la seule région à apparaître en rouge. Et ainsi, il est resté jusqu’en novembre, lorsque l’OMS l’a sorti de cette «zone rouge» comme le rapporte OKDIARIO. Également répertorié dans cette catégorie Galice -un niveau de Madrid-, et autre chose derrière Navarre, Estrémadure, Communauté valencienne et Catalogne.

Les deux communautés insulaires, Baléares Oui Les îles Canaries, ce sont eux qui ont le mieux résisté à la tempête lors de cette deuxième vague. Aux îles Canaries, on l’a à peine remarqué, restant à tout moment en dessous de 100 cas pour 100 000 habitants. Un seuil qui dépasse les Baléares, mais atteint des taux de risque de contagion bien inférieurs à la moyenne de l’Espagne continentale.

Noël avec restrictions

Dans cet horizon, les communautés autonomes ont réussi à abaisser le niveau de dureté des mesures restrictives proposées par le gouvernement Pedro Sánchez pour ces vacances de Noël. Dans un premier temps, Health a proposé qu’ils soient 6 couverts maximums qu’ils pouvaient s’asseoir autour de tables pour les fêtes de famille. Cependant, après l’avoir négocié avec le Conseil Interterritorial du Système National de Santé, cette limite a été portée à 10 convives.

De plus, le regroupement familial sera autorisé ces jours-là, autorisant le voyager entre les communautés pour pouvoir assister aux dîners et aux célébrations. Cependant, une fermeture de périmètre sera maintenue pour le reste des cas. De cette manière, la Santé essaie d’éviter que les fêtes deviennent un va-et-vient de touristes pour des raisons autres que le simple regroupement familial. Ainsi, si un groupe d’amis veut profiter de ces jours pour aller, par exemple, d’une maison rurale à une autre communauté, ils ne pourront pas le faire. La levée des restrictions n’est envisagée qu’entre le 23 décembre et le 6 janvier.

En plus de la création de ces “ couloirs ” pour permettre aux gens de rentrer chez eux et dans leurs résidences secondaires, la Santé et les communautés ont convenu augmenter les heures de couvre-feu Aux dates les plus importantes, la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, jusqu’à une heure et demie du matin – actuellement, il est entre 22 heures et minuit, selon chaque communauté.

D’autre part, la santé soulève certaines parties dans lesquelles la responsabilité individuelle est la clé, mais imposera d’autres mesures à la hostellerie et à Commerce. Par exemple, il y aura des contrôles d’accès dans les grandes zones commerciales pour éviter des agglomérations massives de clients comme celles qui sont traditionnellement rencontrées à ces dates. La fréquence des transport public, bien que Health recommande «marcher ou faire du vélo» pour minimiser le risque de contagion.