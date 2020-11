COVID-19 :

Le PDG de Organisation mondiale de la SANTE (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, jugé aujourd’hui comme “prometteur” Les résultats préliminaires de la vaccin contre COVID-19[feminine développé par la société pharmaceutique américaine Pfizer, qui semble empêcher 90 pour cent d’infection de coronavirus.

“Le monde est témoin d’une innovation et d’une collaboration sans précédent pour mettre fin à la pandémie”, a ajouté le diplomate éthiopien, qui avait déclaré peu de temps auparavant lors de l’inauguration de l’assemblée qu’il était urgent de trouver un vaccin, mais pas la seule solution pour éviter de futures pandémies.

Nous nous félicitons des nouvelles encourageantes sur les vaccins de @pfizer et @BioNTech_Group et saluons tous les scientifiques et partenaires autour du 🌍 qui développent de nouveaux outils sûrs et efficaces pour battre le # COVID19. Le 🌍 connaît une innovation scientifique et une collaboration sans précédent pour mettre fin à la pandémie!

– Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 9 novembre 2020