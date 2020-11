COVID-19 :

Ce lundi AstraZeneca a publié avec l’Université d’Oxford que les essais cliniques de son médicament, après la phase 3, ont montré une efficacité moyenne de 70,4% (une moyenne de deux schémas posologiques entre 90% de l’un et 62% de l’autre). Cependant, Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il a quelque chose qui le différencie des autres, sa facilité de transport et de distribution.

Le pourcentage annoncé par AstraZeneca et Oxford surpris par inférieur à 94,5% pour le vaccin Moderna et à 95% pour Pfizer et BioNTech. Cependant, l’avantage de ceci est que peut être conservé dans un réfrigérateur normal, à des températures comprises entre 2 et 8 degrés. “Ceci bien sûr implique d’énormes avantages logistiques pour son transport et sa distribution dans les villes, les villages, les zones rurales du monde entier et nous espérons qu’il y aura plus de vaccins comme celui-ci », a défendu la scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan.

Pour sa part, vos concurrents américains ont besoin de températures glaciales afin que le composé puisse être conservé et entretenu pendant plusieurs mois, Pfizer nécessite même à long terme entre 70 et 80 degrés sous zéro, c’est-à-dire une température extrêmement froide. Moderna pourrait encore durer 30 jours entre 2 et 8 degrés, mais pendant six mois, il en faudrait 20 en dessous de zéro.

Des résultats bien appréciés et calmes par l’OMS

En plus de souligner sa facilité de maintien des doses, l’OMS a montré son optimisme et sa joie de voir que davantage de vaccins contre le coronavirus continuent d’être développés. Cependant, Swaminathan a rappelé que les résultats sont préliminaires et avec des doses qui atteignent différents pourcentages d’efficacité.

«Nous devons attendre plus de résultats des essais de ce vaccin qui sont en cours dans d’autres pays et toucher 60 000 patients, ce qui nous permettra de prendre des décisions éclairées », a-t-il déclaré.

D’un autre côté, Mariângela Simão, directrice adjointe de l’agence pour l’accès aux médicamentss, a souligné que des conversations sont en cours avec AstraZeneca en attente de plus de données: «Nous sommes très optimistes et nous recevrons davantage de données cliniques la semaine prochaine. Nous analyserons ces informations très attentivement et espérons finaliser l’évaluation au début de 2021 “.

Plus de différences du vaccin Oxford par rapport aux autres

Outre la facilité de conservation et de distribution, celui d’Oxford se distingue également par son prix, puisqu’il est estimé à environ 3 euros la dose, contre 16 par unité pour Pzifer et 20 ou 30 euros pour Moderna.

Également, les Britanniques diffèrent également par la technologie utilisée. Se base sur un virus vecteur, une version atténuée d’un adénovirus de chimpanzé (rhume) qui a été génétiquement modifié afin qu’il ne se reproduise pas chez l’homme et pour exprimer la protéine de coronavirus.

Cependant, vous n’avez pas encore cherché à savoir pourquoi le pourcentage d’efficacité est actuellement plus basCela pourrait être dû à la qualité ou à la quantité de la réponse du système immunitaire.