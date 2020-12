COVID-19 :

Royaume-Uni: Comment l’ensemble du territoire sera-t-il vacciné? 0:46

Londres . – Londres reviendra au verrouillage strict cette semaine après la montée en flèche des cas de coronavirus dans la capitale britannique, a annoncé lundi le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock.

Hancock a déclaré que Londres passerait des restrictions locales de niveau 2 «d’alerte élevée» au niveau 3 «très élevé» mercredi à minuit, ainsi que les zones proches du sud et de l’ouest de l’Essex et du sud du Hertfordshire.

Sous le plus haut niveau de restriction, tous les lieux de divertissement, y compris les pubs, cafés et restaurants, fermeront, à l’exception des plats à emporter et de la livraison à domicile.

Les gens devraient éviter de voyager en dehors de leur région et réduire le nombre de transferts qu’ils effectuent dans la mesure du possible.

“Au cours des trois dernières semaines, nous avons constaté des augmentations exponentielles très fortes du virus à Londres, dans le Kent, dans certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire”, a déclaré le secrétaire à la Santé.

En réponse à l’augmentation des cas à Londres, le gouvernement britannique prend des mesures drastiques pour contenir la propagation du virus.

Ce qui change à Londres avec un nouveau confinement

Actuellement, les résidents de Londres ne peuvent pas rencontrer à l’intérieur des personnes d’autres maisons et maintenant ils ne pourront plus le faire dans les jardins privés ou dans la plupart des lieux extérieurs. Jusqu’à six personnes peuvent se rencontrer en plein air dans les parcs, les jardins publics ou les installations sportives. Les magasins de détail peuvent rester ouverts.

“Nous ne savons pas dans quelle mesure cela est dû à la nouvelle variante, mais quelle que soit sa cause, nous devons prendre des mesures rapides et décisives, ce qui est malheureusement absolument essentiel pour contrôler cette maladie mortelle pendant le lancement des vaccins”, a déclaré Hancock. Lundi.

Hancock a déclaré que dans certaines régions, le temps de doublement des cas était désormais d’environ tous les sept jours et que les taux augmentaient non seulement chez les écoliers, “mais dans tous les groupes d’âge, y compris ceux de plus de 60 ans. ».

Les hôpitaux de Londres, d’Essex et du Kent sont déjà sous pression et pourraient rapidement être “débordés” si aucune mesure n’est prise, a-t-il ajouté.

Premières mesures

Hancock a déclaré que prendre des mesures précoces “n’est pas nécessairement facile, mais efficace” était vital pour éviter des dommages plus durables, ajoutant que les tests communautaires seraient également étendus.

“Je sais que les étapes sont difficiles, mais nous ne devons pas hésiter à entrer dans la dernière ligne droite, de sorte que lorsque nous repensons à cette période de crise, nous pouvons tous dire que nous avons fait notre part”, a-t-il ajouté.

Londres rejoint les régions de niveau 3, notamment une grande partie du nord et du centre de l’Angleterre, le Kent au sud-est et Bristol au sud-ouest.

Cependant, les résidents du Royaume-Uni pourront former une «bulle de Noël» regroupant jusqu’à trois ménages entre le 23 et le 27 décembre. Chaque maison ne peut être que dans une bulle et ne peut pas changer.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que la décision était “incroyablement décevante pour les entreprises, qui ont déjà tellement souffert”, mais a déclaré qu’il était “clair que le virus s’accélère” et que des vies sont en danger.

«Ce serait une tragédie de perdre encore plus de personnes à cause de cette maladie alors que le vaccin est maintenant déployé dans notre ville», a-t-il déclaré.

«Nous savons par expérience amère que lorsque les cas commencent à augmenter rapidement, il vaut bien mieux agir tôt que trop tard. C’est ainsi que nous pouvons éviter des restrictions encore plus strictes, plus longtemps, plus tard.

Nouvelle variante du virus

Hancock a également déclaré qu’une nouvelle variante de Covid-19 avait été identifiée dans le sud-est de l’Angleterre.

Le directeur médical britannique Chris Whitty a déclaré lundi qu’il n’était pas clair si la nouvelle variante avait contribué à l’augmentation du nombre de cas. Les experts en génétique des virus ont déclaré qu’il n’était pas inattendu qu’une mutation émerge, notant que beaucoup avaient déjà été observées et n’avaient pas affecté de manière significative la propagation ou les effets du virus chez l’homme.

“Je dois souligner à ce stade qu’il n’y a actuellement rien qui suggère que cette variante est plus susceptible de provoquer une maladie grave, et le dernier avis clinique est que cette mutation est très peu susceptible de ne pas répondre à un vaccin”, a déclaré Hancock lundi. .

Whitty, s’exprimant plus tard lors d’une conférence de presse conjointe, a également souligné qu’il n’y avait aucune preuve que la nouvelle variante était plus dangereuse que l’ancienne. Il a également déclaré que les tests de coronavirus s’étaient révélés efficaces contre la variante.

Le secrétaire britannique à la Santé a déclaré que des variantes similaires avaient été identifiées dans d’autres pays ces derniers mois. Le Royaume-Uni a notifié à l’Organisation mondiale de la santé la nouvelle variante alors que l’analyse des experts se poursuit.

“Cela montre que nous devons être vigilants et suivre les règles, et que chacun doit assumer personnellement la responsabilité de ne pas propager ce virus”, a déclaré Hancock.

Pas étonnant, disent les experts

Plusieurs experts ont déclaré au Science Media Center que l’existence de la nouvelle variante n’était pas surprenante et qu’il est peu probable qu’elle fasse dérailler les efforts de lutte contre la pandémie.

“L’émergence de différentes souches de coronavirus … n’est pas une cause de panique ou d’inattendu”, a déclaré lundi le Dr Zania Stamataki, immunologiste viral à l’Université de Birmingham.

“Les mutations vont s’accumuler et donner naissance à de nouvelles variantes de virus, poussées par notre propre système immunitaire à changer ou à périr.”

«Ce virus ne mute pas aussi vite que la grippe et, bien que nous devions le garder sous surveillance, ce ne sera pas une entreprise majeure de mettre à jour de nouveaux vaccins lorsque cela sera nécessaire à l’avenir.

“Ce n’est pas parce qu’il y a eu un petit changement dans la composition génétique du virus qu’il est plus virulent ou que les vaccins ne sont pas efficaces”, a déclaré Tom Solomon, professeur de neurologie à l’Université de Liverpool.

“Notre expérience avec des virus similaires précédents suggère que les vaccins seront efficaces malgré de petits changements génétiques.”