COVID-19 :

L’insuffisance des investissements et des actions contre le VIH et d’autres pandémies a exposé le monde au COVID-19 “, a souligné un document de l’ONU

L’impact négatif que pandémie de COVID-19[feminine a eu dans la réponse mondiale contre VIH SIDA pourrait causer entre 69 mille et 148 mille décès supplémentaires dans le monde entre 2020 et 2022, un rapport du PProgramme commun des Nations Unies sur le VIH / sida (ONUSIDA).

Le rapport, publié à la veille de Journée internationale contre le sida (1er décembre), conclut que les problèmes endémiques dans la réponse à cette maladie, qui a causé 690 mille décès en 2019, ont contribué à un autre virus, COVID-19, qui se propage plus rapidement cette année.

L’insuffisance des investissements et des actions contre le VIH et d’autres pandémies a exposé le monde au COVID-19 », a souligné le document, qui garantit que« si les systèmes de santé et les filets de sécurité sociale avaient été plus forts, la planète J’aurais été mieux placé pour arrêter le coronavirus. “

Le rapport prévoit également entre 123 mille et 293 mille infections à VIH supplémentaires entre 2020 et 2022 (l’an dernier, il y en avait 1,7 million) et reconnaît que dans une année aussi difficile, les objectifs de la lutte contre le sida visaient à atteindre cet objectif. la maladie cessera d’être une menace pour la santé publique d’ici 2030.

«Les progrès des dernières années sont menacés dans de nombreux pays, les services de soins du VIH étant interrompus et les chaînes d’approvisionnement coupées pour de nombreux produits de base», a déclaré le Directeur exécutif de l’ONUSIDA lors de la présentation du rapport. Winnie byanyima.

La politique ougandaise a souligné que “le monde a changé ces derniers mois et que le COVID-19 a aggravé les inégalités qu’une autre pandémie, le VIH / SIDA, avait également générées”.

Le message principal du rapport est d’exhorter les gouvernements à tirer la leçon que le manque d’investissement dans la santé a eue dans la pandémie COVID, et à l’appliquer également dans la réponse contre le VIH / SIDA.

“Nous voyons maintenant le lien étroit entre notre santé et celle de l’économie mondiale”, a déclaré Byanyima.

Le chef de l’ONUSIDA a expliqué qu’en particulier au cours des premiers mois de 2020, il y avait une baisse inquiétante d’environ 50% du nombre de patients diagnostiqués séropositifs, ce qui n’a pas répondu à une incidence plus faible du virus mais à l’interruption de nombreux services de santé. soins médicaux dus au COVID-19.

Plus tard, «de nombreux pays ont pu se redresser et certaines des lacunes ouvertes au cours de ces premiers mois ont été comblées, mais nous constatons toujours des interruptions de certains services et un frein à la progression des années précédentes», at-il analysé.

Byanyima a rappelé que quelque 12 millions de personnes touchées par le VIH / SIDA ne reçoivent toujours pas de traitement (sur un total de 40 millions dans le monde), et que la discrimination et la stigmatisation de ce type de patients sont encore très élevées.

Dans son rapport, l’ONUSIDA fixe de nouveaux objectifs dans la lutte contre cette épidémie, parmi lesquels atteindre 95% de couverture sanitaire d’ici 2025 dans les communautés à haut risque d’infection par le VIH, et réduire à 10% le nombre de pays où il y a encore lois discriminatoires contre les porteurs de virus.

Avec des informations d’.