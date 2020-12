COVID-19 :

Il ministère de la Santé Il ne précise pas combien de personnes pourront recevoir le vaccin Covid dimanche, jour du début de la campagne de vaccination dans toute l’Espagne. L’exécutif de Pedro Sanchez abonde ainsi dans la politique d’opacité qui caractérise la gestion de la pandémie, à un moment qui suscite énormément d’intérêt et d’attente de la part des citoyens.

Interrogé à ce sujet, à plusieurs reprises, le ministre Salvador Illa s’est limitée ce mercredi à ne fournir que les chiffres totaux que les communautés autonomes recevront dans les 12 prochaines semaines: 4 591 235 doses.

«La première livraison arrivera à Guadalajara», a expliqué Illa. Cependant, il a contourné la question en déclarant: «Je n’ai pas les doses spécifiques à administrer dimanche, nous donnerons cette information telle que nous l’avons. Je pense qu’il est important d’avoir une large référence temporelle pour pouvoir bien organiser le processus.

Interrogé à nouveau, il a répété: «Quand on donne un chiffre, on essaie de le rendre vérifié et vrai. Je peux vous dire que nous avons entamé un processus qui durera plusieurs mois. Les doses arriveront progressivement et seuls des vaccins efficaces seront distribués avec des critères d’équité ».

Certaines régions ont révélé ces données de leur propre chef. Par exemple, La communauté de Madrid Il recevra 1 200 vaccins dimanche, avec lesquels il commencera la vaccination contre Covid-19 ce jour-là. Par la suite, la distribution se fera sur une base hebdomadaire – comme dans le reste des communautés autonomes – et recevra chaque lundi 48 750 doses du vaccin, selon l’engagement pris par le ministère de la Santé.

Il Pays Basque débutera sa campagne avec 405 doses destinées aux personnes âgées vivant en résidence. Ensuite, vous recevrez environ 16000 doses par semaine tous les lundis, tandis que Galice Vous recevrez 500 unités, qui seront distribuées dans une résidence pour personnes âgées à déterminer dans la zone avec la plus forte incidence de Covid-19, celle de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Selon le plan fourni par Santé, le samedi 26 arrivera une première livraison anticipée du vaccin à Guadalajara. De là, il sera distribué sur tout le territoire espagnol afin qu’ils le reçoivent le dimanche à la première heure du matin, et puissent ainsi commencer la période de vaccination. A partir de ce moment, chaque semaine – y compris le lundi 28 – les communautés recevront des livraisons de vaccins à différents moments jusqu’à ce que les doses prévues pour les 12 prochaines semaines soient terminées.

Illa a également souligné que les doses “couvrent pratiquement” la population à vacciner au premier stade, estimée à 2,3 millions de personnes, tout en précisant qu’il sera nécessaire de recourir à des doses “supplémentaires” d’autres vaccins, qui n’ont pas encore arrivé, comme celui de Moderna. “Je crois”, a déclaré le ministre, “que la première étape est couverte”.

La vérité est que le ministère de la Santé n’a pas encore assuré les doses nécessaires pour la vaccination des personnes âgées et des travailleurs du secteur de la santé avec le vaccin Pzifer et BioNTech, bien qu’il espère qu’avec l’arrivée des doses Moderna, il pourra atteindre tout le monde. être vacciné dans la première phase.

“Dimanche est le début de la fin pour vaincre ce foutu virus”, a salué le ministre.

Le premier à Guadalajara

Moncloa a choisi la première personne à se faire vacciner en Espagne. Il s’agira d’un vieil homme de la résidence «Los Olmos», située dans la capitale Guadalajara. Un centre public dans lequel il n’y a actuellement aucune personne infectée et qui a une capacité de 174 utilisateurs.

La vaccination débutera ce dimanche dans l’Union européenne. D’autres grands pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni le gèrent depuis des jours. L’UE a attendu un peu plus longtemps jusqu’à ce que l’organisme de réglementation, l’Agence des médicaments, donne son feu vert au vaccin.

350 000 doses du vaccin arriveront en Espagne chaque semaine pendant 12 semaines. Un total de 4 591 275 doses du médicament sera utilisé pour vacciner 2 295 638 personnes, comme l’a expliqué le ministre de la Santé.

Le gouvernement a évité de répondre à certaines des questions clés de la pandémie, comme les experts qui la conseillent. Il fallait que ce soit un citoyen anonyme, par le biais du Conseil de la transparence, qui a réussi à faire en sorte que la Santé révèle enfin les noms du comité évoqué par le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires, Fernando Simón, en gérer la pandémie de coronavirus. Le gouvernement a refusé de fournir l’identité, considérant que le droit à la protection des données a été violé. La transparence a fait valoir que, avec cela, elle favorise le contrôle de l’activité publique par les citoyens dans les «décisions pertinentes».

En outre, la Santé a expliqué dans sa réponse que la préparation de rapports techniques évaluant l’évolution de l’épidémie de Covid-19 dans chacune des communautés autonomes au cours du processus de désescalade en mai et juin «était de la responsabilité du ministère de la Santé de par le biais de la Direction générale de la santé publique et en tant qu’unité de cette direction générale, le Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences.