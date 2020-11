COVID-19 :

Malgré le décret de l’état d’alerte en Espagne et les grandes restrictions qui ont été imposées dans tous les territoires espagnols, Les chiffres de la deuxième vague de la pandémie restent préoccupants. Malgré l’optimisme de Fernando Simón voyant une diminution de l’incidence accumulée dans tout le pays, les experts continuent d’insister sur le fait qu’un confinement à domicile devrait être la mesure appropriée pour plier cette courbe dont on a tant insisté dans les premiers mois de la pandémie.

C’est le cas de Daniel López Acuña, épidémiologiste et ancien directeur de l’action sanitaire en situation de crise de l’OMS, qui souligne que ni le couvre-feu ni les fermetures de périmètres ne sont des mesures suffisantes pour arrêter la propagation de la pandémie en Espagne. “Ils ont servi à empêcher la courbe de monter encore plus et d’atteindre les niveaux observés dans d’autres pays européens et dans d’autres provinces d’Espagne, mais pas pour le plier », l’expert admet comme indiqué par El Comercio.

“Il n’y a plus d’excuse pour ne pas modifier l’état de l’alarme et autoriser la détention à domicile”, López Acuña insiste catégoriquement. Et c’est que l’épidémiologiste prévient que seul un confinement à domicile comme celui de mars et “une réduction beaucoup plus importante des interactions entre les personnes” entraînera une diminution de la courbe de contagion. “Cela peut avoir à voir avec la météo mais aussi que le coronavirus évolue pour être plus contagieux “, ajoute Daniel à propos de l’augmentation des infections au cours du dernier mois qu’il définit comme une transmission “Très explosif.” De plus, il est en faveur de l’apprentissage à distance pour éviter davantage de contacts entre les personnes.

La situation dans les Asturies

La Principauté des Asturies est déjà l’une des communautés les plus touchées d’Espagne. Bien que l’incidence de la première vague de pandémie ait été l’une des plus faibles de tout le pays et que son modèle soit l’un des principaux à suivre, La communauté a notifié vendredi dernier environ 800 infections à coronavirus en une seule journée. Un chiffre alarmant et qui a poussé le gouvernement de la communauté à prendre des mesures plus restrictives, en plus de les prolonger de 15 jours supplémentaires.

“Heureusement, il n’atteint pas les proportions de certaines communautés autonomes en Espagne, comme Burgos et Grenade, qui ont une incidence deux à trois fois plus élevée”, explique López Acuña quand presque deux semaines se sont écoulées. du rejet de la santé à la demande des Asturies de décréter la détention à domicile dans la communauté avant le nombre croissant d’infections. Une décision que l’épidémiologiste a déjà considéré une erreur.

Refuse une stabilisation des données

«Ce qui s’est passé au cours de ces trois semaines montre que c’était une erreur de ne pas aller à la maison, car il y a eu une augmentation de 40% des décès dans toute l’Espagne et une augmentation presque égale de l’utilisation des USI. Nous avons encore plusieurs communautés autonomes où il y a une augmentation du nombre de cas, de l’incidence et de la positivité de la PCR », ajoute-t-il.

Il nie également une stabilisation des données pandémiques et prévient que les mesures, lorsque trois semaines de l’état d’alarme sont déjà passées, n’auront pas le succès escompté. «Le fait d’observer une infime diminution de l’incidence ne doit pas nous faire penser que nous contrôlons la situation, car nous sommes avec une incidence dix fois plus grande que ce qu’il faudrait pour être calme », insiste-t-il. Ce qui va provoquer «une pression sanitaire qui croît de manière exorbitante dans de nombreuses communautés autonomes, avec plus de 50% d’occupation des soins intensifs ».