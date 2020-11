COVID-19 : Affiche à Mexico qui vous invite à utiliser un masque pour éviter le COVID-19. Photo de l’.

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, a exclu tout accord avec le Mexico pour empêcher l’entité de retourner à lumière rouge pour COVID-19[feminine.

Lors d’une conférence de presse, il a réitéré ce dont il avait discuté Joaquín López-Dóriga dans une interview pour Radio Fórmula: «le feu ne fait pas l’objet de négociations“.

Le feu de signalisation est un instrument objectif et c’est à l’autorité sanitaire de l’État de prendre les décisions les plus pratiques pour équilibrer la mobilité sociale qui aide à activer l’économie et l’immobilité sociale qui aide à réduire les infections », a-t-il déclaré.

Dans une interview, le fonctionnaire a expliqué que dans le cas de Mexico, il y a une tendance à la hausse avec une vitesse plus élevée de hospitalisations.

La tendance est trop rapide pour occuper les hôpitaux, elle est le produit d’un taux plus élevé d’infections, et comme Mexico est la région la plus peuplée du pays, des mesures plus intensives sont nécessaires pour changer cette tendance à l’augmentation des infections et décès.”