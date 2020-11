COVID-19 :

Le sous-secrétaire Hugo López-Gatell a souligné que Durango avait un bon contrôle de la pandémie pendant 14 semaines, mais que les cas augmentaient

Durango Il s’est réveillé ce mardi au feu rouge en raison de l’augmentation des cas de COVID-19, une mesure célébrée par le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell.

Nous pensons qu’il est très positif qu’ils aient pris cette action précoce et déterminée pour aller au feu rouge », a-t-il déclaré.

Pendant Pouls à la santé de la conférence du matin du président Andrés Manuel Lopez Obrador, le fonctionnaire fédéral a noté que Durango a bien maîtrisé la pandémie pendant 14 semaines.

Actuellement, l’entité connaît une phase ascendante en termes d’hospitalisations, avec 68% d’occupation dans les lits généraux.

Soins aux patients COVID-19 à Durango. Photo de @secretariadesalud

Avec le retour au feu rouge Durango, à compter de ce mardi et jusqu’au 17 novembre, la vente de boissons alcoolisées et seulement activités économiques essentielles comme les secteurs de l’automobile, des mines, de la construction et de la foresterie.

Les places publiques, les zones de loisirs, les gymnases, les piscines et les centres sportifs seront fermés au public.

Pour sa part, les activités en supermarchés, les pharmacies, les banques, les restaurants et les hôtels seront autorisés avec une capacité limitée. Les stands de nourriture ne peuvent fonctionner qu’avec un service à emporter.

Le gouvernement de l’État envisage également des sanctions sévères pour les célébrations dans les maisons privées et les salles de fête, tandis que temples religieux sera fermé.

De plus, le transport public Il fonctionnera avec une capacité allant jusqu’à 50% et il y aura des restrictions de circulation entre 22 h et 5 h le lendemain.

Avec des informations de López-Dóriga Digital