Dani Martín a récemment sorti un nouvel album Et pour cette raison, ces derniers jours, il a augmenté sa participation aux principaux programmes de télévision, où il parle de nombreuses affaires courantes. Le dernier a eu lieu ce dimanche, participant au programme «Liarla Pardo» où il a attiré l’attention pour ses déclarations sur la politique nationale et la façon dont les politiciens font face à toute cette situation que vit l’Espagne avec la pandémie.

Le chanteur compare la situation politique au football

Celui qui était le chanteur de «El canto del loco» a comparé la situation politique espagnole au football: “La politique de notre pays a beaucoup d’émotion, ils ressemblent à des équipes de football, et ils manquent plus de volonté de résoudre cela ensemble et de rendre aux citoyens ce qu’ils ont fait tout au long de la détention, car la majorité a été à la hauteur de ce qu’on nous a demandé de faire », reconnaît-il sur le rôle que les citoyens ont joué dans ces mois difficiles.

Envoyez également un message à tous les politiciens.

Pour sa part, il a voulu exprimer des preuves que les représentants espagnols ne semblent pas avoir à l’esprit, car c’est que la santé est avant tout, ajoutant que «aussi dans l’unité, dans le sourire, l’affection et en ce que le rocher qui gère tout cela me serre la main et arrête de se battre parce que c’est absolument pathétique. “

Dénoncer la situation difficile que traverse la culture

Depuis plusieurs mois, précisément depuis le début de la pandémie, le groupe qui forme la culture dans notre pays s’est réuni pour dénoncer leur situation, ce que Dani Martín a également voulu faire lors de sa dernière intervention à la télévision: “Nous jouons aujourd’hui pour 10 personnes et c’est un acteur romantique, affectueux et aimant. Mais ce n’est pas un acte pour beaucoup de familles qui sont derrière nous, qui mettent cela ensemble, accordent des guitares, sont techniques, allument des lumières, installent la scène et ainsi de suite peuvent vivre de ce que cela produit ».

L’artiste a voulu faire un appel en profitant de sa condition et a souligné que “ceux d’entre nous dans une situation privilégiée peuvent aider la famille, notre équipe. Essayez de nous aider pendant que l’aide des ministères arrive.” Dani Martín, a également parlé de son enfermement particulier au cours des derniers mois, et dont il est parvenu à la conclusion que “je m’aime parfois, je me donne beaucoup de canne. Il est vrai que ne pas me croire le roi du monde m’a sauvé en beaucoup de moments. Il est temps de se construire et de s’embrasser, pas de se peigner les peignes“.