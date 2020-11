COVID-19 :

L’OPS a déclaré qu’il y a des pics de COVID-19 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la situation en Europe devrait donc servir d’avertissement

La Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a publié un guide sur la les meilleures pratiques pour aider les pays de Amérique latine et Caraïbes pour contrôler le Pandémie de covid-19.

En collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’OPS espère que les pays pourront mieux adapter la réponse à leurs besoins individuels.

Jarbas Barbosa, Le directeur adjoint de l’OPS a souligné que les pays peuvent s’attendre à des flambées récurrentes dans lesquelles un vaccin efficace et de meilleurs traitements contre le COVID-19 sont obtenus.

La clé a toujours été de veiller à ce que nos réponses de santé publique soient adaptées au moment présent. Ce n’est qu’alors que nous pourrons nous assurer que quelques nouveaux cas ne deviennent pas des flambées », a-t-il déclaré.

Dans le cas de Amérique du Nord, les pics de coronavirus sont enregistrés dans États Unis, Canada Oui MexiqueLa situation en Europe doit donc servir d’avertissement que même après avoir maîtrisé l’infection, elle reste vulnérable à une résurgence du virus.

De cette manière, l’OPS appelle à un solide surveillance des maladies pour détecter la propagation du virus et affiner la réponse. Aussi pour suivi des contacts et prioriser systèmes de soins primaires avec des équipes médicales sur appel en cas d’urgence.

Garder le virus sous contrôle nécessite à la fois un engagement constant et des ajustements proactifs pour garantir que nos réponses nationales reflètent les tendances changeantes », a déclaré Barbosa.

Le Directeur adjoint de l’OPS a souligné que Chili remis des pics sans précédent de COVID-19 plus tôt cette année grâce à sa surveillance efficace de la pandémie et à l’adaptation de ses mesures de santé au niveau local.

Dans les pays des Caraïbes, a-t-il expliqué, ils ont mis en œuvre des systèmes de surveillance dans les laboratoires et ont été disciplinés dans l’imposition de restrictions et le durcissement de mesures de santé publique lorsque de nouvelles infections sont survenues.

Le suivi des contagions, ajusté aux directives de transmission, se porte bien en Argentine, au Costa Rica et en Jamaïque, a déclaré Barbosa. Le Canada et le Brésil ont donné la priorité aux soins de santé primaires et ajusté leurs effectifs de santé pour répondre à la demande croissante, tandis que Cuba et le Costa Rica ont assuré les soins grâce à leurs solides systèmes de couverture sanitaire universelle, a-t-il ajouté.

Avec des informations de López-Dóriga Digital