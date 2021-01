COVID-19 :

Parmi les activités les plus importantes à l’ordre du jour de ce jeudi figure la signature de nouveaux décrets.

Le président de la États Unis, Joe Biden, est programmé ce jeudi pour parler de la manière dont son administration accordera son attention à la pandémie coronavirus COVID-19[feminine.

À 10h00 Joe Biden et le vice-président Kamala Harris, assistera au service de prière inaugurale présidentielle virtuelle, accompagné de Jill Biden et Douglas Emhoff, première dame et deuxième monsieur.

Plus tard, à 12 h 45, le président et le vice-président offriront le résumé quotidien a Appuyez sur dans le bureau ovale.

À 14 h 00, le président commentera la réponse au COVID-19, signera plus Ordres exécutifs et autres actions présidentielles.

Aussi le président et le vice-président à 14 h 25 reçoivent un briefing des membres de leur Équipe COVID-19. L’événement sera fermé à la presse.

Enfin, à 16h00, il y aura un conférence de presse responsable de l’attaché de presse Jen Psaki.

Parmi les priorités de la nouvelle administration, Joe Biden et Kamala Harris contrôlent la pandémie de la COVID-19[feminine, fournir une assistance économique, lutter contre le changement climatique et promouvoir l’équité raciale et les droits civils

Aussi qu’ils ont l’intention de prendre des mesures immédiates pour réformer le système de migration interne et restaurer la position de la États Unis au monde.

Avec des informations de López-Dóriga Digital