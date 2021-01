COVID-19 :

Un décès par covid-19 toutes les 10 minutes à Los Angeles 0:40

. – Le comté de Los Angeles mène une bataille brutale contre le COVID-19 depuis des semaines.

Les nouvelles infections ont explosé, avec environ un résident sur cinq testé positif.

En un peu plus d’un mois, le comté a doublé son nombre d’infections, passant d’environ 400 000 cas le 30 novembre à plus de 800 000 cas le 2 janvier, ont annoncé lundi des responsables de la santé.

Le déluge de cas a entraîné une augmentation du nombre de patients COVID-19, des hôpitaux débordés et la réduction de la capacité des unités de soins intensifs de la région à zéro. Il y a maintenant plus de 7600 personnes hospitalisées pour COVID-19 dans le comté, dont 21% sont aux soins intensifs, ont indiqué les autorités.

En l’absence de lits d’hôpital disponibles, les équipes d’ambulance du comté ont reçu des conseils pour ne pas transporter de patients ayant peu de chances de survie. Et les patients qui sont transportés doivent souvent attendre des heures avant qu’un lit ne soit disponible.

“Les hôpitaux déclarent des catastrophes internes et doivent ouvrir des gymnases d’églises pour fonctionner comme des unités hospitalières”, a déclaré le superviseur Hilda Solís, qualifiant la situation de “catastrophe humanitaire”.

Et une personne meurt du virus toutes les 15 minutes, a déclaré Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté de Los Angeles.

Mais ça va empirer. Les autorités disent qu’elles visent le pic redouté des rassemblements de vacances.

“L’augmentation des cas devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines en raison des vacances et des célébrations de fin d’année et des voyageurs de retour”, a déclaré Ferrer. “Nous sommes susceptibles de connaître les pires conditions auxquelles nous ayons jamais été confrontés dans toute la pandémie en janvier, et c’est difficile à imaginer.”

Voilà à quel point les choses sont mauvaises.

Les équipes d’ambulances reçoivent de sombres instructions

Alors que les hospitalisations augmentent, l’Agence des services médicaux d’urgence (EMS) du comté de Los Angeles a ordonné aux ambulanciers de ne pas se transporter vers les hôpitaux.

aux patients avec peu de chances de survie qui conservent l’utilisation de l’oxygène.

Avant la pandémie, lorsque les agents de santé et les ressources étaient plus disponibles, les patients qui étaient peu susceptibles de se rétablir pouvaient être transportés par ambulance à l’hôpital pour y être soignés.

Mais les hôpitaux de Los Angeles sont désormais pleins et de nombreuses installations médicales n’ont pas l’espace pour recevoir des patients qui n’ont aucune chance de survie, a déclaré l’agence. Les patients dont le cœur s’est arrêté malgré les efforts de réanimation, a déclaré l’EMS du comté, ne devraient plus être transportés vers les hôpitaux.

«Entrée en vigueur immédiatement, en raison du grave impact de la pandémie de covid-19 sur les services médicaux d’urgence et les hôpitaux recevant le 9-1-1, les patients adultes (18 ans ou plus) en arrêt cardiaque traumatique et non traumatique hors de l’hôpital ne sera pas transporté [si] le retour de la circulation spontanée sur le terrain n’est pas atteint », a déclaré l’agence dans une note adressée aux ambulanciers la semaine dernière.

S’il n’y a aucun signe de respiration ou de pouls, EMS continuera à effectuer la réanimation pendant au moins 20 minutes, indique le mémo. Si le patient se stabilise après la période de réanimation, il sera transféré à l’hôpital. Si le patient est déclaré mort sur place ou si le pouls ne peut pas être rétabli, les ambulanciers ne transporteront plus le corps à l’hôpital.

Et la pénurie d’oxygène, compte tenu du nombre élevé de patients atteints de COVID-19, a également exercé une pression sur le système pour conserver l’approvisionnement.

“Étant donné le besoin urgent de conserver l’oxygène, efficace immédiatement, EMS ne devrait administrer de l’oxygène supplémentaire qu’aux patients dont la saturation en oxygène est inférieure à 90%”, a déclaré EMS dans une note aux équipes d’ambulance lundi.

Les ambulances attendent des heures à l’extérieur des hôpitaux

Et même après leur arrivée dans les hôpitaux, certains ambulanciers doivent attendre à l’extérieur pendant des heures, car les hôpitaux n’ont souvent pas assez de lits pour recevoir des patients.

“Nous attendons au moins deux à quatre heures pour un hôpital et maintenant nous devons conduire encore plus loin … puis attendre encore trois heures”, a déclaré EMT Jimmy Webb à l’affilié de CNN, KCAL.

Les responsables locaux ont essayé d’encourager le public à ne pas appeler le 911 à moins qu’il “n’en ait vraiment besoin”, a déclaré le Dr Marc Eckstein, commandant du bureau EMS du service d’incendie de Los Angeles, à l’affilié de CNN. , KABC.

“L’un de nos plus grands défis à l’heure actuelle est de faire sortir nos ambulances du service d’urgence”, a déclaré Eckstein à l’affilié. «Lorsque nos ambulanciers paramédicaux et ambulanciers transportent un patient vers un service d’urgence, un transfert de soins doit avoir lieu. Les patients qui sont instables ou qui ne peuvent pas être transférés en toute sécurité dans la salle d’attente ou sur une chaise ont besoin d’un lit au service des urgences pour y être transférés. Et ces lits manquent en ce moment.

Et tandis que les ambulances attendent dans les hôpitaux, il y a moins de réponses aux autres appels 911 qui arrivent, ce qui retarde les réponses.

“Je pense que cette prochaine période de quatre à six semaines sera critique à l’égard de notre système fiscal”, a ajouté Eckstein.

Jenn Selva de CNN a contribué à ce rapport.