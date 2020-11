COVID-19 :

Le beau joueur Jordan Lotomba et un membre de l’équipe médicale de l’équipe suisse ont été testés positifs au coronavirus, Ainsi, le footballeur provoque une défaite pour le match amical en Belgique et les matches de la Ligue des Nations contre l’Espagne et l’Ukraine.

La Fédération suisse a annoncé mardi ces points positifs. Les deux sont asymptomatiques et isolés suivant les instructions des autorités sanitaires. Tous les autres membres de l’équipe nationale suisse ont été testés négatifs, donc après consultation des services médicaux du canton de Bâle, aucune autre mesure ne sera prise.

L’équipe de Vladimir Petkovic maintient donc le plan de voyage prévu ce matin et affrontera la Belgique à Louvain mercredi. En principe, il ne convoquera plus de footballeurs et se déplacera avec 23 joueurs.

Il retournera ensuite à Bâle, dans le stade duquel, le St. Jakob Park, il accueillera l’Espagne samedi. Elle clôturera mardi la phase de groupes de la Ligue des Nations à Lucerne contre l’Ukraine.

La Suisse occupe actuellement la dernière place du groupe 4 de la Ligue A, avec deux points, ceux obtenus contre l’Allemagne, comme ils ont perdu à Lviv contre l’Ukraine (2-1) et à Madrid contre l’Espagne (4-0). L’équipe de Luis Enrique mène le tableau avec sept, un de plus que les Allemands et les Ukrainiens.