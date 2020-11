COVID-19 :

Journalistes non protégés, enfants malades du cancer se battant pour leurs médicaments, femmes luttant pour leur sécurité: ce sont les oubliés du COVID-19

Des journalistes non protégés, des enfants atteints de cancer qui se battent pour leurs médicaments, des femmes qui se battent pour leur sécurité: elles sont les oublié du COVID-19[feminine, les groupes qui seraient abandonnés par un gouvernement mexicain qui a concentré votre attention et veux dire en combattant le pandémie.

Après avoir dépassé le million d’infections et au bord de 100000 décès dus au nouveau coronavirus, arrivé au Mexique le 28 février, le SRAS-CoV-2 n’est pas la principale préoccupation du journaliste déplacé de force vers la capitale Omar Bello, qui a peur d’être arraché à son domicile.

Ils veulent déjà m’éloigner de là où je suis, car c’est un appartement qui est censé être très cher », dit-il, puisque le Congrès a aboli la confiance qui le protégeait et lui permettait de vivre à Mexico.

Les fiducies éliminées

Bello est l’un des 418 journalistes qui sont au Mexique protégés par le mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

Sa situation, après avoir subi des menaces et même un passage à tabac dans son état natal de guerrier, l’a forcé à être transféré dans la capitale pour protéger sa vie.

Cependant, l’élimination de 109 fiducies que le gouvernement a promues pendant la pandémie pour centraliser des fonds d’une valeur de plus de 68 milliards de pesos a mis Omar et bien d’autres sur les cordes.

Il y aura un impact énorme parce que s’ils ont confiance, ils nous tuaient, sans confiance, ils continueront à nous tuer, mais maintenant il n’y aura pas de vers où nous pouvons nous tourner », dit-il.

Le Mexique était le pays au monde avec le plus journalistes Tué en 2019 avec 10 cas, suivi de loin par le Pakistan, qui en comptait quatre, selon le décompte de Reporters sans frontières (RSF). En 2020, huit informateurs ont déjà été assassinés.

Bello est convaincu que l’exécutif a profité de la pandémie «de manière très factieuse et malveillante» pour éliminer ces 109 fonds destinés à la science, à la culture, aux sports et aux droits de l’homme.

C’était un projet qu’ils avaient déjà apporté. De toute évidence, ils ont essayé de tout déguiser. C’était ce que le député (de Brunette) Mario Delgado, que l’on comprend que la situation des trusts était nécessaire pour atténuer le COVID-19 », révèle-t-il.

Sans médicaments anticancéreux

Israël Rivas Il n’a pas non plus COVID-19, mais il cite Efe à l’extérieur d’un hôpital. Sa fille Dana, 6 ans, est atteinte de leucémie et est en consultation.

le pénurie de médicaments Pour les enfants atteints de cancer, c’est un problème que le Mexique traîne depuis plus de deux ans, mais la pandémie «a eu un impact considérable» sur cette crise.

Les médicaments sont sautés, les protocoles sont modifiés, ce qui affecte directement le rétablissement et la santé des tout-petits. La pandémie a retardé le traitement et a eu un impact considérable sur les 20 000 enfants atteints de cancer dans le pays », déclare Rivas.

Ce père de famille, qui a dû déménager du Chiapas vers la capitale pour que sa fille soit prise en charge, explique que les temps d’attente depuis décembre 2018, lorsque Andrés Manuel López Obrador arrivés au pouvoir, ils ont «doublé» chez les patients cancéreux.

Parfois (Dana) a attendu une heure pour la consultation, maintenant elle attend trois ou même quatre heures. Avec la pandémie, il est devenu plus long. On arrive à 9 heures du matin et on repart à 14 heures de l’après-midi », se lamente-t-il.

En plus de supprimer 109 fiducies, les législateurs ont apporté une modification au Fonds pour la santé (anciennement connu sous le nom de dépenses catastrophiques) pour permettre au gouvernement fédéral de disposer jusqu’à 33 milliards de pesos (1616 millions de dollars) de cet élément destiné. pour traiter des maladies comme le cancer, quelque chose de “très grave” pour Rivas.

«Qui va ressusciter les morts si cela ne fonctionne pas, si l’assurance des dépenses disparaît?», Demande-t-il, après avoir assuré que 1 600 enfants atteints de cancer sont morts à cause de cette crise de pénurie.

Vague incessante de fémicides

Ceux qui ont ressuscité lundi dernier étaient les fantômes du passé concernant les abus de la police et en particulier le la violence contre la femmes, lorsque la police a dispersé une manifestation contre un fémicide à Cancun, paradis touristique Quintana Roo.

La marche avait été organisée en guise de protestation contre le meurtre du jeune Alexis, un fémicide de plus que les 724 accumulés depuis janvier au niveau national et le 9 à Quintana Roo, selon les chiffres officiels.

Pendant la pandémie, comme l’exécutif lui-même l’a reconnu dans les mots du Secrétaire à l’intérieur, Olga Sanchez Cordero, les morts violentes de femmes dues au sexe «n’ont ni cessé ni diminué» dans un pays où 10 d’entre elles sont assassinées chaque jour.

La situation incessante de violence à l’égard des femmes a conduit certains groupes féministes à reprendre le siège de la capitale Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) le 3 septembre.

Plus de deux mois après la prise, les femmes sont toujours là. Vous l’avez déjà remarqué lors de votre première entrée Erika Martinez, mère d’une fille violée et l’un des chefs de l’occupation.

Nous allons continuer à nous battre jusqu’à ce que ce soit fini », a-t-il prévenu. Et là, ils continuent.

