COVID-19 :

Le luxe résiste au coronavirus en bourse. Les plus grands représentants du secteur, tels que LVMH, Kering, Hermes, Burberry ou Salvatore Ferragamo, ont augmenté de 70% au sol depuis le déclenchement de la crise des coronavirus.

La performance de Louis se démarque LVMH -propriétaire de marques telles que Christian Dior, Givenchi, Loewe, Bulgari ou Dom Pérignon- dont les titres se sont appréciés de plus de 70% depuis mars -quand il a connu une forte correction-, à 492,25 euros par titre en fin de vendredi. Dans le calcul annuel, les actions du géant du luxe se sont appréciées d’environ 20%. Mais il y a plus. LVMH est récemment devenue la première société de capitalisation de l’histoire de la Bourse de Paris, dépassant 250 000 millions d’euros en valeur de marché.

Malgré ce bon comportement en bourse, le LMVH a subi l’impact de la pandémie de coronavirus sur son activité. Les résultats du premier semestre ont révélé une baisse de son résultat net part du Groupe de 84%, à 522 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a reculé de 27% pour s’établir à 18 393 millions d’euros, la zone de commerce de détail reculant de 31,8%. En parallèle, LMVH finalise l’achat de l’emblématique joaillerie américaine Tiffany, qu’elle intégrera dans son conglomérat en janvier 2021. Le géant du luxe paiera 15,7 milliards de dollars (13,402 millions d’euros au taux de change) pour la firme américaine.

Alors que les investisseurs commençaient à devenir optimistes quant aux mesures de soutien à l’économie de la part des banques centrales, ils ont recherché des actions défensives ou des sociétés avec de bons états financiers.

Kering et Hermès Ils sont également cotés à la Bourse de Paris et ont fortement augmenté dans un contexte de crise mondiale. Quant à Kering, détenue par l’homme d’affaires François Pinault, elle cumule une revalorisation du minimum atteint en mars de plus de 68%, à 601,90 euros par action. La même chose se produit avec Hermès, qui a augmenté de 57% depuis le déclenchement de la pandémie, atteignant 826,40 euros par action à la fin de vendredi. Les experts expliquent la bonne performance du secteur du luxe grâce à la reprise en Chine, l’un des marchés qui consomme le plus de produits de luxe.

«Ce sont généralement des entreprises dont les états financiers sont solides. Alors que les investisseurs commençaient à devenir optimistes quant aux mesures de soutien économique des banques centrales, ils se sont tournés vers des actions défensives ou des sociétés dotées de bonnes financières. Bien que le secteur textile ait une composante cyclique, la reprise rapide des données macroéconomiques en Chine représentant un tiers du marché du luxe dans le monde et les espoirs d’une reprise de l’économie due aux stimuli et plus tard aux vaccins ont conduit les investisseurs à acheter ces sociétés qui ont une rentabilité élevée et des niveaux d’endettement durables », explique Sergio Ávila, analyste de marché chez IG.

À moyen et long terme, les experts estiment que le secteur du luxe a encore un long chemin à parcourir. “La Chine est presque sortie de la récession et les investisseurs espèrent que les vaccins contribueront à augmenter la consommation et que cela conduira à une amélioration des bénéfices des entreprises, donc après avoir subi les fortes baisses de février et mars, les bénéfices des entreprises. de ces entreprises ne peuvent que s’améliorer », expliquent-ils.

Au-delà de la France, d’autres grandes marques de luxe cotées sur le Vieux Continent, comme Burberry ou Salvatore Ferragamo la reprise de l’économie chinoise et les progrès des vaccins se réjouissent également en bourse. Les actions de Burberry à Londres ont augmenté de plus de 60% au cours des neuf derniers mois pour atteindre 1 801 £ par action; A la Bourse de Milan, Salvatore Ferragamo a augmenté d’environ 60% sur la même période, à 15,19 euros.

Il est temps d’entrer?

Dans ce contexte de hausse, les experts IG expliquent que le moment n’est pas venu d’entrer dans le secteur du luxe, mais ils recommandent aux investisseurs de conserver ces titres dans leur portefeuille à moyen et long terme. «Avant de se positionner sur ces valeurs il serait intéressant de voir quelques correction majeure cela nous laisse un meilleur point d’entrée en termes de rentabilité – risque.

Chez LVMH, Kering, Hermès ou Burberry, les analystes estiment que la firme anglaise est celle qui pourrait présenter le meilleur point d’entrée, car elle a moins progressé que les autres et pourrait donc avoir un plus grand potentiel. «Burberry est celui qui pourrait présenter le meilleur point d’entrée, puisqu’il a moins augmenté que les autres et donc, maintenant avec les vaccins, il pourrait avoir un plus grand potentiel, encore plus après avoir surmonté la résistance de 1729 pence (17, 61 GBP par action). On pourrait aussi regarder Christian Dior, qui a activé un objectif théorique par seconde impulsion haussière à 491 euros », précisent les experts d’IG.