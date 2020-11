COVID-19 :

La présidente du Conseil Supérieur des Sports (CSD), Irene Lozano, a défendu au Congrès sa performance et celle du corps lors de l’affaire «Deportivo-Fuenlabrada» l’été dernier, ainsi que son obligation d’agir pour résoudre les conflits entre la Fédération espagnole de Fútbol (RFEF) et la Ligue. Lozano a répondu ainsi dans le comité de la culture et des sports au député populaire Javier Merino, qui a reproché au secrétaire d’État de s’être comporté “très à tort” dans le cas susmentionné, ayant voulu “s’immiscer dans le développement du sport” et “intervenir dans le football avide de concentration pour gagner en notoriété “.

«La législation actuelle donne à la CDD ce rôle de médiation qui vous dérange apparemment parce qu’elle me met sous les projecteurs des médias. La loi oblige la Fédération et la Ligue à s’entendre sur leur accord de coordination et quand ce n’est pas le cas Il ordonne donc au CSD de résoudre ces conflits. Ma volonté est de me conformer à la loi, de résoudre les problèmes et c’est ce que j’ai fait en ce qui concerne le football et tout le reste et ce que je vais continuer à faire “, a déclaré Lozano. La secrétaire d’État a nié avec force en répondant à la question de la députée populaire de savoir si elle avait appelé le maire de La Corogne «pour acheter son silence sur« l’affaire Fuenlabrada »en échange d’investissements du gouvernement espagnol dans les installations sportives de la ville». .

“Je ne confirme pas cette information. Je ne vais pas nier un par un tous les mensonges qu’il a dit. Si vous manipulez, ne soyez pas si grossier, soyez plus créatif et plus subtil. J’espère que le Parti populaire pourra apporter quelque chose de plus créatif”, ajoutée. Merino a affirmé que “le maire, du PSOE, s’était amèrement plaint de la façon dont les événements se déroulaient” l’été dernier et a mis en doute que le CSD avait déclaré en juillet que “Fuenlabrada avait mis en danger la santé publique” quand plus tard “en novembre ils l’ont exempté. responsabilité ». “Ils disent le contraire. Il y a eu une déclaration du conseil municipal de La Corogne demandant sa démission, des choses très graves se sont produites et aucune réponse n’a été donnée ici. Vous voulez toujours jouer un rôle de médiateur dans le football avec un désir de concentration pour gagner en notoriété. Alors qu’en août nous nous avons demandé votre apparition, vous avez disparu », a-t-il ajouté.

Irene Lozano a précisé qu’en juillet, ils avaient fait allusion à la situation sanitaire qui avait été créée à La Corogne en raison d’infections détectées dans l’équipe de Fuenlabrada, lorsque le club était là pour jouer un match le dernier jour de la Ligue en deuxième division, et que en novembre, le CSD a pris une résolution contre une demande de deux clubs de disqualifier le président de la Liga Javier Tebas. “Ce sont des problèmes qui n’ont rien à voir avec cela. La personne qui a déclaré persona non grata La Coruña est Thèbes, pas moi. Personne du secteur sportif n’a demandé ma démission. Je vous demande de vous connecter avec la sensibilité du sport. des choses que nous avons mal faites et que le secteur du sport nous félicite », a soutenu Lozano.