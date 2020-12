COVID-19 :

Toujours à l’affût de l’évolution de la pandémie qui frappe le monde, l’UCI a déjà jeté les bases de ce qui sera une nouvelle tranche de la Gran Fondo World Series. Les vétérans du blog savent déjà ce que c’est: une série de marches dans différents endroits du monde qui, en fonction des performances des participants, servent de qualifications pour un championnat du monde.

Cette année, il y aura 25 nominations, qui commenceront en février prochain en Australie. On a longtemps souligné l’importance que de nombreux groupes cyclistes accordent à la facette populaire de ce sport, ce qui par exemple en athlétisme s’est longtemps exercé tout naturellement dans les marathons. Les athlètes de haut niveau côtoient les fans de tous niveaux. Nous ne sommes pas encore arrivés à cela ici, au-delà des invités du Gran Fondo.

Le fait est que pour cette prochaine 2021, ils battront à nouveau le record de test du calendrier, ce qui n’est rien. Et encore une fois, il se distingue par sa variété, car il existe des tests sur pratiquement tous les continents. L’Afrique est laissée de côté cette fois. Mais les deux Amériques seront représentées – les États-Unis et le Canada au Nord et le Brésil au Sud -, l’Asie avec l’Indonésie, le Japon et la Corée du Sud; Océanie avec la double date «aussie», et surtout européenne. La vocation mondiale est l’une des lignes d’action de l’UCI tant dans le cyclisme professionnel que dans le cyclisme populaire et cela est une fois de plus évident.

Soit dit en passant, les Championnats du monde se dérouleront cette année dans un endroit qui, géographiquement, n’est pas très bon pour les fans espagnols et européens en général. Whistler (Canada) sera le lieu choisi, avec le corridor «Sea-to-Sky» qui sépare cette ville de Vancouver. Bien sûr, quiconque peut et se qualifie vivra une expérience vraiment unique.

Série mondiale UCI Whistler

Une autre chose que nous pouvons déjà savoir sur ce que sera le championnat du monde en septembre prochain est qu’il y aura peu de présence espagnole. Et ce pourquoi? Eh bien, parce que le circuit ne s’arrête pas dans notre pays et que la situation avec les frontières est plutôt incertaine. Pour l’instant, les principales options pour quelqu’un qui veut vraiment être au Canada en septembre – ce qui n’est pas abordable non plus – seront le Gran Fondo de Coimbra, du 16 au 18 avril, et le Granfondo Vosgues, le 16 avril. mai. Portugal et France, donc.

Voilà donc les principales caractéristiques d’un circuit qui, même si cette année va être loin, continue de grandir et de s’installer dans l’imaginaire des amateurs de cyclisme et des pratiquants de ce sport de manière populaire. Nous garderons un œil sur eux au fil du temps … et la situation sanitaire marque l’avenir de toute la saison.

Calendrier

4-6 FÉVRIER. Grand fond de l’Australie. Ballarat (Australie)

26-28 MARS. Chypre Granfondo. Pafos (Chypre)

26-28 MARS. Tour de Bintan. Bintan (Indonésie)

11-12 AVRIL. Visite de Brisbane. Brisbane, Australie)

16-18 AVRIL. Région de Granfondo Coimbra. Montemor-o-Velho (Portugal)

23-25 ​​AVRIL. Aristoteles Chalkidiki Granfondo. Chalcidique (Grèce)

30 AVR – 2 MAI. Grand fonds d’Antalya. Antalya (Turquie)

1-2 MAI. Autour de Sancheok. Sam Cheok City (Corée du Sud)

LE 2 MAI. GF Rio. Rio de Janeiro Brésil)

8-9 MAI. ALÉ Gran Fondo Banja Luka. Banja Luka (Bosnie-Herzégovine)

15-16 MAI. Cheaha Challenge Gran Fondo. Jacksonville (États-Unis)

16 MAI. Granfondo Vosgues. La Bresse (France)

22-23 MAI. Grand fond de Moscou. Moscou, Russie)

29 MAI. Schleck Gran Fondo. Mondorf Les Bains (Luxembourg)

5-6 JUIN. Visite du Cambridgeshire. Peterborough (Royaume-Uni)

11-13 JUIN. Marathon BTC City Strip. Ljubljana (Slovénie)

12-13 JUIN. ANA Niseko Classic. Niseko (Japon)

19-20 JUIN. Grand fonds de course Dnipro. Dnipro (Ukraine)

25-27 JUIN. Great Suisse Fund. Villars-sur-Olon (Suisse)

1-3 JUILLET. Classique des Appalaches. Victoriaville (Canada)

9-10 JUILLET. Utah Granfondo. Cache Valley (États-Unis)

9-11 JUILLET. Le Leggendary Charly Gaul. Trente (Italie)

23-24 JUILLET. Tour de Lakeland. Lathi (Finlande)

30 JUIL-1 AOÛT. Granfondo, île de Man. Ramsey (Royaume-Uni)