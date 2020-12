COVID-19 :

Progrès du programme de vaccination contre le coronavirus en Europe. Il y a quelques jours, le Ministre de la santé de l’Espagne, Salvador Illa, a annoncé que la vaccination dans le pays commencerait le 4 ou le 5 janvier. Quelques dates qui seront avancées, comme confirmé par le Présidente de la Commission de l’Union européenne, Ursula von der Leyen.

“Il est temps pour l’Europe. Les 27, 28 et 29 décembre, la vaccination débutera dans toute l’Union européenne. Nous protégeons nos citoyens. Ensemble, nous sommes plus forts. “C’est ainsi que von der Leyen a communiqué l’accord avec le 27 pays de l’UE et l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Bien que cela n’ait pas été confirmé, ce sera le développé par Pfizer et BioNTech, le plus avancé à l’heure actuelle et celui qui est déjà utilisé dans des pays tels que Royaume-Uni et États-Unis. Après cette nouvelle, dans les prochains jours l’EMA devrait confirmer son approbation pour commencer la vaccination. Il 21 décembre rencontrera le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) pour évaluer le vaccin.

L’Allemagne a anticipé l’annonce

Quelques minutes avant que la nouvelle ne soit confirmée, le Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a avancé la bombe. “Si l’approbation se déroule comme prévu, en Allemagne, nous commencerons à vacciner le 27 décembre. Les autres pays de l’UE veulent également commencer le 27 décembre “.

Les mots de Spahn sont venus quelques instants avant rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel et les PDG de la société BioNTech, Partenaire de Pfizer dans le développement de vaccins.